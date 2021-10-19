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В Роскомнадзоре рассказали, сколько человек в России пользуются Интернетом

Интернетом в России пользуются 124 млн человек

Российская аудитория Интернета в 2021 году выросла до 124 миллионов человек, что составляет 85% населения страны. При этом услуги доступа в сеть предоставляют более трех тысяч операторов связи.

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К 2021 году число пользователей Интернета в России достигло 124 млн человек. Это 85% населения страны, — сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на главу Роскомнадзора Андрея Липова.

При этом руководитель ведомства добавил, что развитие технологий и стремительная цифровизация влекут за собой множество угроз.

«Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, посягательства на детей и подростков. На службу возложена большая ответственность по предотвращению информационных угроз совместно с другими ведомствами. Одновременно мы очень рассчитываем на такое же ответственное отношение к новым вызовам и со стороны бизнеса», — отметил Липов.

Глава ведомства высоко оценил работу отрасли в 2020-м, когда государство столкнулось с пандемией коронавируса. По его словам, нагрузки на сети фиксированного доступа к Интернету тогда лавинообразно возросли, за считанные дни трафик увеличился на 35%, обеспечение бесперебойного функционирования сетей связи и Интернета имело первостепенное значение.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Может лучше контент охранять от опасного государства.
AndrewBarsik
Лучше бы граждан оградили от ежедневного обворовывания и ограбления толпой безграмотных дармоедов, живущих за счёт уплачиваемых гражданами налогов. Первый и самый разумный шаг на этом пути - разогнать РосКомПозор, а с тех, кто его придумал и получал в нём зарплату, взыскать все деньги, потраченные на их содержание.
KGB has yo
граждане должны оградить интернет и государство от Андреев Липовых, полностью согласен
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