В Роскомнадзоре рассказали, сколько человек в России пользуются Интернетом

К 2021 году число пользователей Интернета в России достигло 124 млн человек. Это 85% населения страны, — сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на главу Роскомнадзора Андрея Липова.



При этом руководитель ведомства добавил, что развитие технологий и стремительная цифровизация влекут за собой множество угроз.



«Государство должно оградить граждан от опасного контента, бесконтрольного распространения персональных данных, мошенничества, посягательства на детей и подростков. На службу возложена большая ответственность по предотвращению информационных угроз совместно с другими ведомствами. Одновременно мы очень рассчитываем на такое же ответственное отношение к новым вызовам и со стороны бизнеса», — отметил Липов.



Глава ведомства высоко оценил работу отрасли в 2020-м, когда государство столкнулось с пандемией коронавируса. По его словам, нагрузки на сети фиксированного доступа к Интернету тогда лавинообразно возросли, за считанные дни трафик увеличился на 35%, обеспечение бесперебойного функционирования сетей связи и Интернета имело первостепенное значение.

