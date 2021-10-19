Нападение на скорую помощь закончилось примирением сторон. Фельдшер простил пистолет у своего лица

Как сообщает 19 октября объединённая пресс-служба судов Петербурга, конфликт между медиком и Надеждой Охотиной произошел в июле. Скорая помощь приехала в квартиру на Ленинском проспекте, медработники осмотрели мужчину, но повода для госпитализации не нашли. Такое положение дел не устроило подругу пациента — она достала из сумки пистолет и направила его в лицо фельдшеру, требуя отправить гражданина в больницу.



«На судебном заседании фельдшер ходатайствовал о прекращении дела. Сообщил, что Охотина извинилась перед ним, чем загладила причиненный вред», — сообщили в пресс-службе, отметив, что пистолет не был настоящим, но внешне его трудно отличить от боевого.



Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон. Но нереабилитирующее обстоятельство, то есть криминальная строка в биографии Надежды Охотиной, останется всё равно.

