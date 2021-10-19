Суточная смертность от коронавируса снова стала четырехзначной и установила новый рекорд

Последние два дня этот показатель держался ниже психологически важной отметки в 1 000. Накануне их было 998.

В Петербурге за сутки в статистику смертей попали еще 68 человек. Это примерно равно вчерашнему показателю в 67.

С начала пандемии COVID-19 забрал в России 225 325 жизней, из которых 23 032 в Петербурге.