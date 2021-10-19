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Суточная смертность от коронавируса снова стала четырехзначной и установила новый рекорд

За прошедшие сутки летальную статистику от коронавируса пополнили 1 015 смертей, что стало новым рекордным показателем. Об этом 19 октября сообщает оперативный штаб.

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Последние два дня этот показатель держался ниже психологически важной отметки в 1 000. Накануне их было 998.

В Петербурге за сутки в статистику смертей попали еще 68 человек. Это примерно равно вчерашнему показателю в 67.

С начала пандемии COVID-19 забрал в России 225 325 жизней, из которых 23 032 в Петербурге.

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Комментарии (7)

Kuzma
жж переполнен ваксерами. я антиваксер.
260795851
Никто не верит в это жонглирование цифрами или рисование, как угодно. Ориентироваться можно только на избыточную смертность, которую публикуют с большим опозданием. А текущую ситуацию отслеживать по госпитализациям. Судя по ним - мы пока отстаем в 2 раза от пика декабрь-январь и это хорошо.
266378991
В последнее время журналисты употребляют более привычное выражение "рекорд" вместо "антирекорд". И это правильно.
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