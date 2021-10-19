Маленький петербуржец упал в горячий гейзер в Таиланде. Деньги на его лечение собрали благотворители

Посольство России в Таиланде на своей странице в Facebook 19 октября рассказывает о состоянии юного петербуржца Миши, который 4 октября упал в гейзер в парке во время поездки с мамой в Чиангмай.
Сообщение об инциденте появилось в группе россиян, которые живут в Паттайе. По их данным, ребенок получил ожоги стоп, рук и живота и был госпитализирован в госпиталь Чиангмая.
Как сообщает посольство, по инициативе Фонда Православной церкви в Таиланде был начат сбор средств в помощь на оплату лечения мальчика. За неделю в общей сложности была собрана
«Несколько дней назад Миша был переведен в Бангкок и в настоящее время находится в госпитале Чулалонгкорн, где ему оказывается профильная квалифицированная помощь. Лечение предстоит долгое», — сообщает дипмиссия.
Медуслуги и деньги на восстановление, сообщает посольство, готов оплатить глава корпорации «Си-Пи Груп» г-н Супакит Чираванон, который долгое время был почетным консулом России на Пхукете, а ныне назначен почетным консулом России в Чиангмае.
Как сообщали СМИ, семья мальчика приехала на отдых в Таиланд, но из-за пандемии им пришлось там несколько задержаться. Инцидент случился за несколько дней до возвращения в Петербург.