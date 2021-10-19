FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
71.17р82.46р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Маленький петербуржец упал в горячий гейзер в Таиланде. Деньги на его лечение собрали благотворители

В больницу Бангкока перевели юного петербуржца, упавшего в гейзер в Таиланде

1
Печать

Посольство России в Таиланде на своей странице в Facebook 19 октября рассказывает о состоянии юного петербуржца Миши, который 4 октября упал в гейзер в парке во время поездки с мамой в Чиангмай.

Сообщение об инциденте появилось в группе россиян, которые живут в Паттайе. По их данным, ребенок получил ожоги стоп, рук и живота и был госпитализирован в госпиталь Чиангмая.

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает посольство, по инициативе Фонда Православной церкви в Таиланде был начат сбор средств в помощь на оплату лечения мальчика. За неделю в общей сложности была собрана 621 тыс. батов (т. е. почти 20 тыс. долл. США), благодаря чему удалось оплатить расходы по лечению.

«Несколько дней назад Миша был переведен в Бангкок и в настоящее время находится в госпитале Чулалонгкорн, где ему оказывается профильная квалифицированная помощь. Лечение предстоит долгое», — сообщает дипмиссия.

Медуслуги и деньги на восстановление, сообщает посольство, готов оплатить глава корпорации «Си-Пи Груп» г-н Супакит Чираванон, который долгое время был почетным консулом России на Пхукете, а ныне назначен почетным консулом России в Чиангмае.

Как сообщали СМИ, семья мальчика приехала на отдых в Таиланд, но из-за пандемии им пришлось там несколько задержаться. Инцидент случился за несколько дней до возвращения в Петербург.

Фото: ВСЕ ЖИТЕЛИ ПАТТАЙИ |Все Здесь!| Таиланд Тайланд

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

fetlg
Страховка для слабаков. Только сборы, только хардкор. Правда как они там оказались совсем непонятно. Что бы сейчас приехать в Таиланд надо иметь достаточно большую сумму денег на счетах и внезапно страховку. Времена, когда можно было купить билеты за 25тр прошли.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний