Маленький петербуржец упал в горячий гейзер в Таиланде. Деньги на его лечение собрали благотворители

Посольство России в Таиланде на своей странице в Facebook 19 октября рассказывает о состоянии юного петербуржца Миши, который 4 октября упал в гейзер в парке во время поездки с мамой в Чиангмай.

Сообщение об инциденте появилось в группе россиян, которые живут в Паттайе. По их данным, ребенок получил ожоги стоп, рук и живота и был госпитализирован в госпиталь Чиангмая.

Как сообщает посольство, по инициативе Фонда Православной церкви в Таиланде был начат сбор средств в помощь на оплату лечения мальчика. За неделю в общей сложности была собрана 621 тыс. батов ( т. е. почти 20 тыс. долл. США ), благодаря чему удалось оплатить расходы по лечению.

