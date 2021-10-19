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Доллар упал до годового минимума

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Американская валюта на открытии торгов 19 октября опустилась до 70,84 рубля. Это минимальное значение за 2021 год.

Евро, в свою очередь, держится на уровне 82,7 рубля.

Нефть марки Brent торгуется сегодня за 84,73 доллара за баррель.

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Комментарии (5)

MidNightWoodpecker
Чё, пора покупать?
260650801
как упал так и поднимется... на 25 руб за доллар уже никогда не вернетс:(
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