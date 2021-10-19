Доминикана ужесточает коронавирусные ограничения. Со «Спутником V» отдыхать можно

С 18 октября в Доминиканской Республике для посещения баров, ресторанов, дискотек, клубов, торговых центров, магазинов, казино, спортивных залов, спортивных и иных развлекательных учреждений, не расположенных на территории отелей или гостиничных комплексов, все лица старше 12 лет (включая иностранных туристов) должны предъявить для входа удостоверение личности и карточку (сертификат) о вакцинации любой вакциной от COVID-19. Об этом со ссылкой на Минздрав карибской страны 19 октября сообщает АТОР.



В республике принимают сертификат о вакцинации « Спутником V ». Если же турист не сделал прививку, ему придется пройти тест в одной из сертифицированных лабораторий.



Туроператоры из России не считают, что ужесточение ограничений станет «критичным». Тем более правила въезда для россиян не меняются. Попасть в Доминикану по-прежнему можно без теста и вакцинации.

