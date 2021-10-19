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Доминикана ужесточает коронавирусные ограничения. Со «Спутником V» отдыхать можно

Власти Доминиканской Республики ужесточают правила посещения общественных мест

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С 18 октября в Доминиканской Республике для посещения баров, ресторанов, дискотек, клубов, торговых центров, магазинов, казино, спортивных залов, спортивных и иных развлекательных учреждений, не расположенных на территории отелей или гостиничных комплексов, все лица старше 12 лет (включая иностранных туристов) должны предъявить для входа удостоверение личности и карточку (сертификат) о вакцинации любой вакциной от COVID-19. Об этом со ссылкой на Минздрав карибской страны 19 октября сообщает АТОР.

В республике принимают сертификат о вакцинации «Спутником V». Если же турист не сделал прививку, ему придется пройти тест в одной из сертифицированных лабораторий.

Туроператоры из России не считают, что ужесточение ограничений станет «критичным». Тем более правила въезда для россиян не меняются. Попасть в Доминикану по-прежнему можно без теста и вакцинации.

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