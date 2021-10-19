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Школьного охранника задержали за домогательства к 15-летней прямо в здании учебного заведения в Веселом Поселке

71-летнего охранника задержали за развратные действия в отношении школьницы на проспекте Большевиков

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Жительница Невского района обратилась в полицию с заявлением о том, что в школе, где учится её дочь, к девочке приставал пожилой охранник.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 октября, накануне в следственный комитет вызвали на ковер 71-летнего частного охранника, который работает в школе на проспекте Большевиков. За два дня до этого в СК из полиции передали заявление от 38-летней петербурженки, которая жаловалась на домогательства ЧОПовца к её дочери-школьнице. По предварительной информации, 16 октября после уроков мужчина якобы позвал девочку в свой закуток, пообещав отдать журнал. В помещении он совершил то, что Уголовный кодекс трактует как развратные действия.

Из СК мужчина переехал в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (8)

Михаил Петров-Водкин
«Старый конь борозды не испортит»
261847251
Как-то обходится стороной журнал.
Что за журнал он должен был отдать?
При каких обстоятельствах он оказался у охранника?
Maik5
Бред сивой кобылы.
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