Школьного охранника задержали за домогательства к 15-летней прямо в здании учебного заведения в Веселом Поселке

Жительница Невского района обратилась в полицию с заявлением о том, что в школе, где учится её дочь, к девочке приставал пожилой охранник.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 октября, накануне в следственный комитет вызвали на ковер 71-летнего частного охранника, который работает в школе на проспекте Большевиков. За два дня до этого в СК из полиции передали заявление от 38-летней петербурженки, которая жаловалась на домогательства ЧОПовца к её дочери-школьнице. По предварительной информации, 16 октября после уроков мужчина якобы позвал девочку в свой закуток, пообещав отдать журнал. В помещении он совершил то, что Уголовный кодекс трактует как развратные действия.

