Хотите стать миллионером? Езжайте рожать третьего на Дальний Восток

Как сообщили в Кремле 19 октября, глава государства поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос о предоставлении данной единовременной социальной выплаты. На неё смогут рассчитывать семьи, которые зарегистрируют рождение детей в органах ЗАГС в ДФО. Деньги можно будет направить на приобретение жилья в регионе или оплату расходов на его строительство.

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением выплачивать семьям из Дальневосточного федерального округа по 1 млн рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Также до 3 ноября правительству поручено включить медучреждения ДФО в программу медицинской реабилитации граждан, в том числе переболевших COVID-19, и обеспечить необходимую для этого инфраструктуру.



Ранее «Фонтанка» писала, что в 2022 году в России намерены увеличить размер максимального пособия по уходу за ребёнком.

