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Зима подступает. Петербургу пообещали первый снег

В Петербурге выпадет первый снег

Кажется, зима действительно близко. В Петербурге заметно похолодало. Сегодня ждём первый снег.

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Во вторник, 19 октября, синоптики Северо-Западного УГМС прогнозируют в Петербурге преимущественно пасмурную погоду, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 3–6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в городе на Неве опускалась до +1 градуса, днём потеплеет совершенно незначительно — максимум до плюс 4. Ближе к ночи ожидается похолодание до минус 2 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться и в течение дня составит 762 мм ртутного столба. Влажность воздуха — до 85%.

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