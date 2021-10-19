Зима подступает. Петербургу пообещали первый снег

Во вторник, 19 октября, синоптики Северо-Западного УГМС прогнозируют в Петербурге преимущественно пасмурную погоду, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный умеренный со скоростью 3–6 метров в секунду.



Температура воздуха ночью в городе на Неве опускалась до +1 градуса, днём потеплеет совершенно незначительно — максимум до плюс 4. Ближе к ночи ожидается похолодание до минус 2 градусов.



Атмосферное давление будет повышаться и в течение дня составит 762 мм ртутного столба. Влажность воздуха — до 85%.

