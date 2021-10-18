В Латвии объявили локдаун из-за коронавируса

Латвия, которая, по данным Университета Хопкинса, вышла на первое место по распространению коронавируса среди населения, объявила с 21 октября по 15 ноября локдаун, который включает в себя введение комендантского часа. Об этом 18 октября заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.



«С 21 октября до 15 ноября будет локдаун. Работу продолжат только те магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия», — цитирует Павлютса РИА Новости.

