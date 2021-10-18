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В Латвии объявили локдаун из-за коронавируса

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Латвия, которая, по данным Университета Хопкинса, вышла на первое место по распространению коронавируса среди населения, объявила с 21 октября по 15 ноября локдаун, который включает в себя введение комендантского часа. Об этом 18 октября заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

«С 21 октября до 15 ноября будет локдаун. Работу продолжат только те магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия», — цитирует Павлютса РИА Новости.

Комендантский час в Латвии касается всех жителей вне зависимости от того были ли они вакцинированы или нет. Людям будет запрещено выходить из дома с 20:00 до 5:00.

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Комментарии (10)

муматор
в другое время, как я понимаю, вирус спит.
kоt-obormot
Ну да. Главное было упомянуть, что в отличии от местного копеца там; "Программы помощи, в том числе пособия по простою, будут восстановлены." - отметил Кариньш.
Но местные петрушки опять будут прыгать за пачку скрепных макарошек.
SNOW
после 20 часов вирус, судя по всему, становится особенно заразным. А в 5 утра понемногу отпускает.
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