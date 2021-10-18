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Москвич угнал детскую коляску, но от полиции сбежать не смог

Москвича подозревают в краже детской коляски

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Зеленоградская полиция задержала мужчину, укравшего детскую коляску. Он угнал ее с лестничной площадки в доме знакомого, но уйти от стражей порядка ему не удалось.

Как рассказали 18 октября в пресс-службе столичного МВД, лихачом оказался 26-летний местный житель, уже судимый ранее. На видео, опубликованном полицией, видно, что он покинул подъезд прямо на коляске, которая стоила 10 тысяч рублей.

ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ

Незадачливого угонщика нашли по горячим следам дома. Похищенное у него изъяли и возбудили уголовное дело о краже. Мужчина остался под подпиской о невыезде и хорошем поведении.

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Комментарии (1)

AlBerkut
😂😂😂
Это 166 УК РФ, Угон без цели хищения, он 'просто покататься' взял😂😂😂
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