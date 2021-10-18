Москвич угнал детскую коляску, но от полиции сбежать не смог

Зеленоградская полиция задержала мужчину, укравшего детскую коляску. Он угнал ее с лестничной площадки в доме знакомого, но уйти от стражей порядка ему не удалось.



Как рассказали 18 октября в пресс-службе столичного МВД, лихачом оказался 26-летний местный житель, уже судимый ранее. На видео, опубликованном полицией, видно, что он покинул подъезд прямо на коляске, которая стоила 10 тысяч рублей.