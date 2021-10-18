Завершил поездку в кустах. На Петергофском шоссе каршеринг улетел в кювет

Вечером 18 октября для одного из петербургских водителей каршеринга поездка завершилась неожиданно. Напротив железнодорожного переезда на Петергофском шоссе Volkswagen Polo улетел в кювет, рассказали в соцсетях очевидцы.



Судя по фотографиям, которые свидетель опубликовал в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», неприятность случилась с машиной сервиса «Делимобиль». Серьезных повреждений на фото не видно — автомобиль скрывают придорожные кусты.