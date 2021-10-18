Водитель белого «Роллс-Ройса» в ожидании хозяйки «спрятался» на тротуаре Невского, но ГИБДД его нашла

Как сообщили «Фонтанке» 18 октября в ГУ МВД по Петербургу и области, ГИБДД Центрального района привлекла к административной ответственности за нарушение правил парковки в городе федерального значения (статья 12.19 часть 6 КоАП) 51-летнего жителя Шушар. 12 октября в час дня белый «Роллс-Ройс», который, по данным «Фонтанки», числится на балансе АО «Метрополь» — юридическое лицо «М-отеля» на Садовой 22–2, заехал на тротуар у дома 6 по Невскому проспекту.



Раздвигая мощным корпусом пешеходов, автомобиль припарковался у кондитерской «Метрополь». Из «Роллса» выпорхнула женщина и, сделав пару шагов, скрылась в кафе. А машина осталась ждать, оставляя проходившим людям небольшую лазейку.

