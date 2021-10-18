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Водитель белого «Роллс-Ройса» в ожидании хозяйки «спрятался» на тротуаре Невского, но ГИБДД его нашла

ГИБДД оштрафовала водителя АО «Метрополь» за парковку на Невском проспекте

Желание угодить хозяйке попортило 51-летнему сотруднику АО «Метрополь» нервы и водительскую репутацию. Наглая парковка на тротуаре в начале Невского проспекта отправила в минус еще и его кошелек.

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Как сообщили «Фонтанке» 18 октября в ГУ МВД по Петербургу и области, ГИБДД Центрального района привлекла к административной ответственности за нарушение правил парковки в городе федерального значения (статья 12.19 часть 6 КоАП) 51-летнего жителя Шушар. 12 октября в час дня белый «Роллс-Ройс», который, по данным «Фонтанки», числится на балансе АО «Метрополь» — юридическое лицо «М-отеля» на Садовой 22–2, заехал на тротуар у дома 6 по Невскому проспекту.

Раздвигая мощным корпусом пешеходов, автомобиль припарковался у кондитерской «Метрополь». Из «Роллса» выпорхнула женщина и, сделав пару шагов, скрылась в кафе. А машина осталась ждать, оставляя проходившим людям небольшую лазейку.

Маневры «Роллс-Ройса» попали на камеры видеонаблюдения, и сотрудники ГИБДД оперативно вычислили нарушителя.

По предварительной информации, когда мужчина оказался на разборе у дорожной полиции, свою парковку он объяснил тем, что побоялся оставлять машину на Невском, где активное движение, и «спрятал» её на тротуаре в ожидании босса.

Прятки обошлись сотруднику АО «Метрополь» в максимально возможный штраф — 3 тысячи рублей.

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Комментарии (27)

муматор
хозяйка на переднем сидении? Ну-ну.
Kezevo
Мы жолжны жалеть этого водителя он ведь после смены на ролс ройсе едет как бы громко это не звучало ЖИТЬ в шушары...
alexadmin
Тут разве не на юр.лицо штраф должен быть?
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