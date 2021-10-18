Детей младше 14 лет можно будет регистрировать на портале госуслуг

Минцифры планирует сделать возможной регистрацию на «Госуслугах» для детей младше 14 лет. На данный момент для россиян, еще не получивших паспорт, предусмотрена привязка аккаунта к родительской странице.



Нововведение собираются реализовать до конца 2022 года. Об этом 18 октября сообщил РБК, ссылаясь на главу ведомства Максута Шадаева.



По словам министра, цифровой ID — запись на портале «Госуслуги» — есть у 80 миллионов граждан.



«Есть куда дальше стремиться. У нас есть очень много сервисов, ориентированных на детей. До конца 2022 года сделаем возможность получения цифрового ID для детей, которые не достигли возраста получения паспорта», — сказал Шадаев.

