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Детей младше 14 лет можно будет регистрировать на портале госуслуг

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Минцифры планирует сделать возможной регистрацию на «Госуслугах» для детей младше 14 лет. На данный момент для россиян, еще не получивших паспорт, предусмотрена привязка аккаунта к родительской странице.

Нововведение собираются реализовать до конца 2022 года. Об этом 18 октября сообщил РБК, ссылаясь на главу ведомства Максута Шадаева.

По словам министра, цифровой ID — запись на портале «Госуслуги» — есть у 80 миллионов граждан.

«Есть куда дальше стремиться. У нас есть очень много сервисов, ориентированных на детей. До конца 2022 года сделаем возможность получения цифрового ID для детей, которые не достигли возраста получения паспорта», — сказал Шадаев.

Министр также добавил, что сейчас детям доступны электронные дневники, расписание и доступ к электронному контенту. Создание учетной записи для учащихся происходит на уровне школы или муниципального образования. Минцифры планирует сделать возможным заведение подобных записей родителями. Так она будет подтверждаться учетными данными родителей, а ребенку будут доступны сервисы для школьников.

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