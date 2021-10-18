«Нам что-то слили». На Канонерском острове жители почти два месяца моются в грязи, а причину специалисты так и не нашли

Фото: предоставила Елизавета, Канонерский остров, 9 Поделиться Поделиться







С начала августа жители острова греют холодную воду, чтобы принять душ или постирать вещи. При этом горячая вода, за которую они продолжают платить, у них есть, только вот пользоваться ей люди не решаются. «Есть отправная точка, 31 августа висело объявление на домах, что будет отключаться вода и проводиться работы. Когда мы вначале все звонили в ЖЭК и на 004 и прочие службы, они все заявляли, что, кроме вас, никто не обращался! Хотя звонили многие. И далее никто ничего не может с этим сделать», — рассказала «Фонтанке» Екатерина. Девушка до недавнего времени проживала в доме № 9, но из-за проблем с водой «пришлось переехать».



На таинственное объявление грешат жители и других четырех домов — № 7, 8, 10 и 11. «Проводили какие-то испытания в рамках подготовки к отопительному сезону, и 1 сентября вода пошла ржавая», — говорит Наталья, проживающая в одном из указанных зданий.



Предоставили жители указанных домов, «Канонерский остров»/vk.com/kanonerskiy_ostrov

Со своей проблемой островитяне шли в управляющую компанию, где, убедившись в ситуации, сделали промывку. Ее ЖКС-2 Кировского района, как сообщили там, начали устраивать регулярно, но это, как утверждают местные, делу не особо помогало. Вода хоть и светлела, однако спустя время снова становилась кофейного цвета. «Я сразу перекрыл горячую воду и так ее не открываю. Просто слежу, что пишут в районной группе соседи, они жалуются там до сих пор. У нас маленький ребенок, и пользоваться такой водой даже опасно. Есть бойлер, но приходится дополнительно платить за электричество», — сказал житель дома № 8 Денис.

У Натальи из 7-го дома бойлера нет. Когда с водой становится совсем плохо, приходится кипятить холодную. «Тем временем мне пришла квитанция за сентябрь, где по горячей воде я должна 1969 рублей. При этом из-за прочисток даже холодной воды не было две недели, на что в ЖКС мне сказали что-то в духе «попробуй докажи»», — добавила женщина.



Фото: предоставила Наталья / Канонерский остров, 7 Поделиться Поделиться







В ЖКС жителям утверждали, что ситуация с ними никак не связана, а во всем виноват поставщик воды — ГУП «ТЭК СПб». То же в управляющей компании сообщили «Фонтанке». «Видимо, ГУП «ТЭК» что-то там промыл у себя и сбросил нам грязную воду, но мы еще по сей день разбираемся и пока не можем понять, что происходит. В целом проблема решается, вода почище пошла, но где-то все еще такая. Грязи в дома, конечно, набили», — сказала «Фонтанке» начальник участка.

Жильцы 9-го дома после очередной промывки и сегодня наблюдают непрозрачную воду. «Вода желтая, пришлось греть для мытья головы. Иначе приобрету, как моя ванная, устойчивый рыжий тон. Да и ванная не была такой, за месяц она и стены стали под стать воде — цвета заката», — констатирует Наталья.



Виктор / Канонерский остров, 9

В конце сентября в администрации Кировского района прошло заседание межведомственной комиссии по проблеме. Было решено «в связи с отсутствием должных результатов по нормализации качества горячего водоснабжения» провести комиссионный осмотр участков и выполнить перерасчет по горячей воде собственникам и нанимателям в домах 7, 8, 9, 10, 11 за сентябрь «в связи с ненадлежащим качеством услуг». Ответственными были признаны ГУП «ТЭК СПб» и ЖКС-2 Кировского района.



После этого комиссия обошла проблемные адреса и составила акты. Согласно им, жители квартир из дома № 9 удовлетворены качеством воды. В одном из актов стоит и подпись из квартиры Натальи, где она проживает с семьей. Автографы напротив своей квартиры она не узнала. В достоверности подписей соседей женщина также сомневается.

В начале октября, чтобы понять масштаб ситуации, жители даже устроили опрос в районной группе, в котором спрашивали о качестве воды в квартирах. В нем приняли участие почти 100 человек, большинство из которых ответили «ржаво-желтая».



Фото: скрин vk.com Поделиться Поделиться







Как сообщили в ГУП «ТЭК СПб», компания с конца августа не проводила плановые и ремонтные работы на теплосетях по указанным адресам, а работы, состоявшиеся в конце лета, не могли сказаться на качестве горячей воды в настоящее время. Тепловой пункт на Канонерском острове, как уточнили там, который снабжает отоплением и горячей водой дома, работает в штатном режиме.

Сегодня предприятие в присутствии представителей жилищной организации оперативно организовало забор проб в контрольных точках — на выходе из ЦТП и на границе раздела, простыми словами — на входе в дом. Специалисты проверили кислотную или щелочную среды, уровень цветности и мутности, наличие запаха, железа, нефтепродуктов, а также температуру воды, поступающей во внутридомовую систему теплоснабжения. Как оказалось, все соответствует нормативу. «Результаты свидетельствуют о проблемах во внутридомовой системе теплоснабжения, которая находится в зоне ответственности управляющей компании», — заключили в предприятии.



Фото: предоставлено ГУП «ТЭК СПб» Поделиться Поделиться







Проверять воду в самих квартирах специалисты не могут, так как это уже вотчина жилищников. ГУП «ТЭК СПб» доложит о результатах управляющей компании.

Тем временем жалобы жителей острова долетели и до регионального управления Роспотребнадзора. Протоколы были составлены по домам 7 и 9. «Запланированы на 21 октября две проверки по двум адресам, будут брать пробы воды на стояках в подвале, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, — результаты исследования проб воды — в течение недели».

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

