Петербургскому бизнесу добавят налоговых льгот. Платить меньше смогут организаторы конгрессов, пансионаты и резиденты ОЭЗ

Правительство Петербурга одобрило законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». Об этом сообщила 18 октября пресс-служба Смольного по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.



В частности, законом предлагается освободить от уплаты имущественных налогов за 2021 год организации конгрессно-выставочной деятельности. Применение льгот по указанным налогам расширят для пансионатов гостиничного и лечебно-оздоровительного типа. В частности, в перечень льготных категорий предлагается включить организации, осуществляющие «деятельность по предоставлению прочих мест временного проживания». После принятия закона им будет установлена пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения.

