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Петербургскому бизнесу добавят налоговых льгот. Платить меньше смогут организаторы конгрессов, пансионаты и резиденты ОЭЗ

В Петербурге введут новые налоговые льготы

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Правительство Петербурга одобрило законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». Об этом сообщила 18 октября пресс-служба Смольного по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

В частности, законом предлагается освободить от уплаты имущественных налогов за 2021 год организации конгрессно-выставочной деятельности. Применение льгот по указанным налогам расширят для пансионатов гостиничного и лечебно-оздоровительного типа. В частности, в перечень льготных категорий предлагается включить организации, осуществляющие «деятельность по предоставлению прочих мест временного проживания». После принятия закона им будет установлена пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения.

«Налоговая поддержка предприятий приведет к притоку инвестиций. Это позволит им продолжить деятельность даже в условиях временного снижения потребительского спроса», — подчеркнул губернатор.

Одобренный городским правительством законопроект также предлагает сохранить пониженную ставку налога на прибыль для действующих резидентов Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в размере 12,5%. Льгота сохранится до конца 2024 года. Для новых резидентов ОЭЗ предлагается ввести нулевую ставку по налогу на прибыль на первые 5 налоговых периодов.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Как это вдохновляюще звучит, особенно при новостях о вводе все новых, и новых ограничений - на передвижение граждан РФ.
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