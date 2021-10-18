Умер один из создателей российских зенитных ракет для систем ПВО Владимир Светлов

В Москве на 87-м году жизни скончался выдающийся ученый, создатель средств противовоздушной обороны Владимир Светлов. Под его руководством и при его непосредственном участии были разработаны зенитные управляемые ракеты для системы ПВО С-300.

Владимир Светлов родился в Москве 16 апреля 1935 года, в 1958 году окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана и начал работать в МКБ «Факел» в должности мастера, а затем инженера, старшего и ведущего инженера-конструктора, начальника цеха, главного инженера, главного конструктора.

С 1991 года Владимир Светлов — генеральный конструктор и генеральный директор МКБ «Факел». С 2006 года — заместитель генерального директора — генеральный конструктор АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина».



В 1980 году за создание ракеты 5В55 для системы ПВО С-300П он был удостоен Государственной премии СССР, а в 1997 году за разработку ракеты 51Т6 для ПРО Московского промышленного района — Государственной премии Российской Федерации. В 2003 году он стал лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники, в 2006 — лауреатом Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность». Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.) и четырьмя медалями, «Знаком Циолковского» (2003 г.).



«Это тяжелейшая для всех нас утрата. Владимир Григорьевич, несомненно, был ученым с мировым именем и авторитетнейшим конструктором в сфере ракетостроения», — заявил генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Ян Новиков.



Владимир Светлов — доктор технических наук (1995 г.), профессор (2001 г.), академик Академии космонавтики им. Циолковского (1991 г.), академик Российской Академии ракетных и артиллерийских наук (1997 г.) и Международной академии информатизации (2000 г.).