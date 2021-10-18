Гостиницам и турфирмам могут снизить НДС. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос до 1 ноября

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября рассмотреть вопрос снижения ставки НДС для организаций туротрасли. Об этом 18 октября сообщается на сайте Кремля по итогам встречи с модераторами ключевых сессий ВЭФ.



На сколько и для кого именно могут снизить налог, не сообщается.



Ранее правительство обсуждало снижение НДС для туротрасли, но отказалось от этой идеи. Минфин оценил, что при введении этой меры бюджет недополучит около 20–30 млрд рублей доходов.



Тем не менее Антон Силуанов озвучил несколько вариантов, в каких случаях турсфера могла бы получить преференции от государства. Например, снизить НДС возможно на период строительства туристических кластеров или масштабных комплексов. «Мы готовы еще раз возвратиться к этой теме, пусть до этого позиция была отрицательной. Готовы рассмотреть еще раз все плюсы и минусы вопроса», — рассказал министр.

