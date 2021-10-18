Президент RBI и сооснователь Muzlab вложили полмиллиона долларов в стартап для авторизации по геометрии лица

Президент петербургской строительной группы RBI Эдуард Тиктинский и основатель стримингового сервиса аудиомаркетинга Muzlab (с 2021 года — «СберЗвук Бизнес») Виктор Христенко вложили полмиллиона долларов в развитие компании XIX. Ее основной продукт — облачный сервис аутентификации по геометрии лица. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе RBI.



С учетом инвестиций предпринимателей общая сумма, привлеченная XIX от инвесторов, сегодня составляет 3,8 млн долларов. На более ранних этапах соинвесторами стартапа стали инвестфонд Cabra VC Discovery Fund, Иан Гудфеллоу (Apple), Олег Рогинский (People.ai), Бхарат Медиратта (Coinbase).

