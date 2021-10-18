Президент RBI и сооснователь Muzlab вложили полмиллиона долларов в стартап для авторизации по геометрии лица

Президент петербургской строительной группы RBI Эдуард Тиктинский и основатель стримингового сервиса аудиомаркетинга Muzlab (с 2021 года — «СберЗвук Бизнес») Виктор Христенко вложили полмиллиона долларов в развитие компании XIX. Ее основной продукт — облачный сервис аутентификации по геометрии лица. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе RBI.
С учетом инвестиций предпринимателей общая сумма, привлеченная XIX от инвесторов, сегодня составляет 3,8 млн долларов. На более ранних этапах соинвесторами стартапа стали инвестфонд Cabra VC Discovery Fund, Иан Гудфеллоу (Apple), Олег Рогинский (People.ai), Бхарат Медиратта (Coinbase).
Компания XIX была основана в 2017 году Эмилем Михайловым и Романом Трусовым. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Большинство участников ее команды — выходцы из России. Одна из основных сфер работы стартапа — рынок управления учетными данными. Его ключевой продукт — сервис аутентификации по геометрии лица Entry. Он позволяет авторизоваться на сайте или в приложении с помощью веб-камеры, без ввода пароля.
Отмечается, что с 2019 года XIX сотрудничает с фондом DeliverFund, который занимается борьбой с торговлей людьми. Искусственный интеллект сравнивает фото пропавших людей с базами данных на «теневых» сайтах.