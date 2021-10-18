В УК объяснили, почему в квартире на Васильевском острове обрушился потолок. Протечка ни при чем

В одной из квартир дома № 23 на 10-й линии Васильевского острова в Петербурге 17 октября на жильцов начали сыпаться куски штукатурки. В качестве предварительной причины инцидента была названа протечка.



18 октября управляющая компания «Возрождение», ответственная за дом, прокомментировала произошедшее.



«Несущие конструкции, а именно металлические балки в эксплуатационном состоянии. Деревянная подшивка потолка имеет дефекты и поражения. Собственниками квартиры выполнены работы по устройству в комнате натяжного потолка, в результате чего был нарушен воздухообмен. На момент осмотра протечки кровли и инженерных коммуникаций отсутствуют», — гласит запись, опубликованная в официальном сообществе «Возрождения».

