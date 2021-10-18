«Я хочу остаться в больнице, там есть машинки». Суд в Петербурге отправил кусачую мать в психдиспансер

Приморский районный суд 18 октября огласил постановление в отношении жительницы Яхтенной улицы, ей вменяли истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
В июне 2019 года из квартиры на Яхтенной были госпитализированы два мальчика двух и трех лет. У малышей были вырваны волосы, имелись следы человеческих укусов на теле. Старший ребенок тогда рассказал, что мама кусала их за то, что они много едят.
Как отмечает объединенная пресс-служба судов Петербурга, с ноября 2018 года по июнь 2019-го женщина неоднократно кусала детей, била по голове, туловищу, ногам и рукам, сопровождая все матом.
«В судебном заседании женщина не признала факты совершения вышеуказанных деяний. Показала, что ежедневно злоупотребляла спиртным, в состоянии опьянения была с детьми агрессивна, нецензурно на них ругалась. Полагала, что о детях заботилась, покупала им игрушки, продукты. Иногда наказывала: била, но не больно, ставила в угол», — сообщили в пресс-службе.
Один из свидетелей подтвердил слова ребенка и рассказал, что мать избивала детей за то, что те просили есть. Старший мальчик рассказал, что мама и папа пьют, у мамы часто болит голова, водка — лекарство. Сын заявил, что по маме скучает, но хочет остаться в больнице, так как там есть машинки.
Суд применил к женщине принудительную меру медицинского характера в виде лечения в психбольнице.