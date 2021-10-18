«Я хочу остаться в больнице, там есть машинки». Суд в Петербурге отправил кусачую мать в психдиспансер

Приморский районный суд 18 октября огласил постановление в отношении жительницы Яхтенной улицы, ей вменяли истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.



В июне 2019 года из квартиры на Яхтенной были госпитализированы два мальчика двух и трех лет. У малышей были вырваны волосы, имелись следы человеческих укусов на теле. Старший ребенок тогда рассказал, что мама кусала их за то, что они много едят.



Как отмечает объединенная пресс-служба судов Петербурга, с ноября 2018 года по июнь 2019-го женщина неоднократно кусала детей, била по голове, туловищу, ногам и рукам, сопровождая все матом.

