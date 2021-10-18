Экс-госсекретарь США Пауэлл умер от коронавируса

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после COVID-19. Об этом 18 октября сообщает CNN со ссылкой на семью политика.
«Первый темнокожий госсекретарь США Колин Пауэлл, чье руководство <...> помогло сформировать американскую внешнюю политику в последние годы <...> умер от осложнений, вызванных COVID-19», — говорится в сообщении.
Родственники Пауэлла рассказали, что он был полностью вакцинирован. По их словам, из жизни ушел «великий американец». Он скончался в возрасте 84 лет.
Пауэлл начал политическую карьеру после службы во Вьетнаме. Он стал первым чернокожим советником по национальной безопасности во время президентства Рональда Рейгана. В мире он запомнился как человек, демонстрировавший на заседании ООН пробирку с якобы биологическим оружием Саддама Хуссейна. В 2004-м Пауэлл объявил о своей отставке с поста государственного секретаря. В последний год жизни он дал интервью, в котором заверил, что Россия — не враг Америки.