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Экс-госсекретарь США Пауэлл умер от коронавируса

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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после COVID-19. Об этом 18 октября сообщает CNN со ссылкой на семью политика.

«Первый темнокожий госсекретарь США Колин Пауэлл, чье руководство <...> помогло сформировать американскую внешнюю политику в последние годы <...> умер от осложнений, вызванных COVID-19», — говорится в сообщении.

Родственники Пауэлла рассказали, что он был полностью вакцинирован. По их словам, из жизни ушел «великий американец». Он скончался в возрасте 84 лет.

Пауэлл начал политическую карьеру после службы во Вьетнаме. Он стал первым чернокожим советником по национальной безопасности во время президентства Рональда Рейгана. В мире он запомнился как человек, демонстрировавший на заседании ООН пробирку с якобы биологическим оружием Саддама Хуссейна. В 2004-м Пауэлл объявил о своей отставке с поста государственного секретаря. В последний год жизни он дал интервью, в котором заверил, что Россия — не враг Америки.

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Комментарии (2)

nuga
Инфа подается в усеченном виде.Он был полностью вакцинирован.Ещё одна жертва вакцины под общим диагнозом короновирус.Байдену явно не вакцину вкололи,а байду плацебо.
мухомор
А точно ковид?
Я вот думаю это всё химоружие из пробирки, которой он тряс в ООН.
Ну и что что фейковая была. Мысль-то она материальна.
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