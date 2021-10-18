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Полиция Петербурга сказала, куда идти тем, кто находит в парадных шприцы и тайники с «закладками»

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Петербурге с 19 по 29 октября

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Десять дней есть у петербуржцев, чтобы их жалобы на наркоманов в парадных были услышаны.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 18 октября, с завтрашнего дня в регионе стартует 2-й этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В первую очередь она нацелена на то, чтобы привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Главк призывает жителей 78-го и 47-го регионов сообщать о фактах распространения запрещенных веществ по специально выделенному на период проведения акции телефону «горячей линии» 8 (812) 573-79-96.

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Комментарии (10)

Семён Лобкотрясов
Изначальный смысл акции был в том, чтобы сообщали о квартирах, откуда ведётся торговля. Сейчас акция не имеет никакого смысла, потому что вся торговля перешла на анонимный бесконтактный способ. Один закладчик может сделать тайники в сотнях парадных. Нахождение этих тайников по большому счёту ни к чему не приводит - просто кто-то не находит свой товар, забирает его в другом месте.
SU LUX INN
а куда идти тем, кто Ненаходит?
Ганс-Дитрих Геншер
мы и так знаем - к застрыкину.
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