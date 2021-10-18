Полиция Петербурга сказала, куда идти тем, кто находит в парадных шприцы и тайники с «закладками»

Десять дней есть у петербуржцев, чтобы их жалобы на наркоманов в парадных были услышаны.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 18 октября, с завтрашнего дня в регионе стартует 2-й этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».



В первую очередь она нацелена на то, чтобы привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.



Главк призывает жителей 78-го и 47-го регионов сообщать о фактах распространения запрещенных веществ по специально выделенному на период проведения акции телефону «горячей линии» 8 (812) 573-79-96.

