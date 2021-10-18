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Годовалой Владе срочно требуется помощь

У Влады раньше времени срослись кости черепа. Из-за этого растущему мозгу не хватает места, внутричерепное давление увеличивается, девочку мучают сильные боли. Влада уже перенесла одну операцию, но она не решила всех проблем — развилась деформация черепа. Девочке срочно необходима ещё одна операция. Её проведут бесплатно, но за титановые пластины, с помощью которых восстановят форму черепа, нужно платить.

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Влада Трофимова, 1 год.

Тригоноцефалия, обширный костный дефект лобной области, вторичная деформация черепа после краниоэктомии.

Спасёт операция с использованием титановых пластин. Не хватает 159 326 рублей.

Влада родилась в срок, но роды были очень тяжёлыми. Врачи диагностировали ишемические изменения мозга. Девочка с трудом смогла восстановиться. К двум месяцам она уже развивалась в соответствии со своим возрастом.

Но было и то, что очень беспокоило родителей, — малышка плохо спала, часто плакала. Когда Владе было три месяца, мама заметила, что у дочки неестественно выпирает родничок, потом появилось косоглазие. Владе сделали КТ, которое показало, что лобные и теменные кости черепа уже срослись. Мозгу не хватает места. Это привело к росту внутричерепного давления. Именно поэтому она не могла спать и часто плакала. Нужно было срочно делать операцию.

В сентябре 2020 года тюменские специалисты попытались разъединить сросшиеся швы и провели малоинвазивную операцию. Влада очень тяжело её перенесла. Произошёл серьезный откат в развитии. Только регулярные занятия со специалистами помогли наверстать упущенное.

Но самое страшное было впереди. Со временем у Влады стал неестественно выпирать лоб, появилась большая шишка. При этом головка девочки совсем не росла. Тогда семья обратилась за помощью к столичным медикам.

В Морозовской больнице в Москве Владе провели обследование. Оказалось, что кости черепа деформировались. Чтобы спасти девочку, ей необходимо срочно провести ещё одну операцию — краниопластику. При такой операции правильную форму черепа восстанавливают с помощью титановых пластин. Мозг девочки сможет нормально расти и развиваться.

Саму операцию проведут бесплатно. Но стоимость титановых пластин, которые изготавливают индивидуально для каждого пациента, не покрывается за счёт бюджетных средств. Семья должна оплатить их самостоятельно, а это 404 400 рублей. У родителей Влады нет таких денег, а операция нужна срочно. С каждым днём ожидания девочке становится хуже. С каждым днём ожидания ей будет всё сложнее восстановиться.

В сборе средств на операцию семье Влады помогает петербургский благотворительный фонд «Алёша». На данный момент собрано чуть больше половины необходимой суммы.

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