Годовалой Владе срочно требуется помощь

Но было и то, что очень беспокоило родителей, — малышка плохо спала, часто плакала. Когда Владе было три месяца, мама заметила, что у дочки неестественно выпирает родничок, потом появилось косоглазие. Владе сделали КТ, которое показало, что лобные и теменные кости черепа уже срослись. Мозгу не хватает места. Это привело к росту внутричерепного давления. Именно поэтому она не могла спать и часто плакала. Нужно было срочно делать операцию.

Влада родилась в срок, но роды были очень тяжёлыми. Врачи диагностировали ишемические изменения мозга. Девочка с трудом смогла восстановиться. К двум месяцам она уже развивалась в соответствии со своим возрастом.

В сентябре 2020 года тюменские специалисты попытались разъединить сросшиеся швы и провели малоинвазивную операцию. Влада очень тяжело её перенесла. Произошёл серьезный откат в развитии. Только регулярные занятия со специалистами помогли наверстать упущенное.

Но самое страшное было впереди. Со временем у Влады стал неестественно выпирать лоб, появилась большая шишка. При этом головка девочки совсем не росла. Тогда семья обратилась за помощью к столичным медикам.

В Морозовской больнице в Москве Владе провели обследование. Оказалось, что кости черепа деформировались. Чтобы спасти девочку, ей необходимо срочно провести ещё одну операцию — краниопластику. При такой операции правильную форму черепа восстанавливают с помощью титановых пластин. Мозг девочки сможет нормально расти и развиваться.

Саму операцию проведут бесплатно. Но стоимость титановых пластин, которые изготавливают индивидуально для каждого пациента, не покрывается за счёт бюджетных средств. Семья должна оплатить их самостоятельно, а это 404 400 рублей. У родителей Влады нет таких денег, а операция нужна срочно. С каждым днём ожидания девочке становится хуже. С каждым днём ожидания ей будет всё сложнее восстановиться.