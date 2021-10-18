В Астрахани суд отправил в колонию отчима, который 183 раза изнасиловал малолетнюю падчерицу

К 18 годам заключения приговорил астраханский суд местного жителя, который три года насиловал малолетнюю падчерицу. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба СУ СК по области.



По материалам дела, с сентября 2017 года по ноябрь 2020 года 30-летний мужчина совершал в отношении дочери сожительницы насильственные действия сексуального характера и изнасилования. Следователям удалось задокументировать 183 эпизода.



«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

