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В Астрахани суд отправил в колонию отчима, который 183 раза изнасиловал малолетнюю падчерицу

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К 18 годам заключения приговорил астраханский суд местного жителя, который три года насиловал малолетнюю падчерицу. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба СУ СК по области.

По материалам дела, с сентября 2017 года по ноябрь 2020 года 30-летний мужчина совершал в отношении дочери сожительницы насильственные действия сексуального характера и изнасилования. Следователям удалось задокументировать 183 эпизода.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

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Комментарии (10)

tochilshik
да уж цифра очень даже.кто то вел дневник удовольствия. или падчерица не такая уж малолетняя.обычно девки ведут дневники а мать нашла.
VF812
странная цифра, через день что ли?
261847251
Именно 183...
Кто-то из двоих дневник вёл?
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