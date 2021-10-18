Группа «Эталон» увеличила продажи на 11%, заработав за три квартала рекордные 59,5 млрд рублей

Группа «Эталон» по итогам девяти месяцев 2021 года увеличила продажи недвижимости относительно прошлого года — в денежном выражении рост составил 11% и достиг 59,5 млрд рублей. Всего было продано 317,4 тыс. кв. м недвижимости, сообщили в компании.

За три квартала компания заключила 6,2 тыс. договоров, а денежные поступления составили 60,2 млрд рублей, что на 14% выше показателя аналогичного периода 2020 года.



За девять месяцев Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 184 тыс. кв. м недвижимости, что сопоставимо с объемом ввода за тот же период прошлого года. Доля продаж жилья с использованием ипотеки в третьем квартале достигла 66%.

