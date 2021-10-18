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Группа «Эталон» увеличила продажи на 11%, заработав за три квартала рекордные 59,5 млрд рублей

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Группа «Эталон» по итогам девяти месяцев 2021 года увеличила продажи недвижимости относительно прошлого года — в денежном выражении рост составил 11% и достиг 59,5 млрд рублей. Всего было продано 317,4 тыс. кв. м недвижимости, сообщили в компании.

За три квартала компания заключила 6,2 тыс. договоров, а денежные поступления составили 60,2 млрд рублей, что на 14% выше показателя аналогичного периода 2020 года.

За девять месяцев Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 184 тыс. кв. м недвижимости, что сопоставимо с объемом ввода за тот же период прошлого года. Доля продаж жилья с использованием ипотеки в третьем квартале достигла 66%.

По словам президента Группы «Эталон» Геннадия Щербины, продажи поддержала уверенная динамика средней цены, которая в третьем квартале достигла 245 тыс. руб. за кв. м жилья. Также повлияло расширение ассортимента проектов за счет вывода в продажу новых проектов.

— Кроме того, с начала 2021 года в рамках программы пополнения земельного банка Группа «Эталон» добавила к своему земельному портфелю свыше 1,9 млн кв. м на традиционных рынках и в новых регионах, — добавил Щербина. — Компания получила права на реализацию трех новых проектов в Санкт-Петербурге суммарной площадью более 0,2 млн кв. м, два из которых мы планируем запустить в продажу уже в следующем году. Тем самым получится компенсировать дефицит предложения и разнообразить портфель.

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