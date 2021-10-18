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Петербург в четвертой волне: в больницах лежат почти 7500 человек с COVID-19, по домам — еще 35 тысяч

В Петербурге в больницах с коронавирусом находятся почти 7,5 тыс. человек

Число петербуржцев с коронавирусом в больницах и на амбулаторном лечении продолжает увеличиваться, следует из эпидемиологической справки Смольного от 18 октября.

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За минувшие сутки в больницы Петербурга поступили 396 пациентов. Всего в стационарах находятся уже 7 413 пациентов. Запас коек пока есть — всего развернуто 9 488 мест. Часть пациентов — 654 человека — находится в реанимации, а 324 — на ИВЛ. Еще 387 — в «Ленэкспо», а 636 — в пансионате «Заря». На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями — 34 959 жителей.

Первично привит за минувшие сутки 2 641 человек. Прошли полный цикл, включая и один укол «Спутником Лайт», — еще 4 439 петербуржцев. Всего в городе на Неве полностью вакцинированы 1,78 млн жителей. В запасе еще 887 тысяч доз препаратов.

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Комментарии (22)

А13579
Я один живу не в ногу со временем? При довольно большом количестве знакомых многие болели в то время, когда в стране заявляли то улучшение, то ухудшение обстановки, болели по-разному, были и лёгкие дома и тяжёлые в больницах. Некоторые успели уже переболеть по два раза.
Сейчас, при "четвёртой волне", кошмарных цифрах статистики и т.д. и т.п. в своём окружении что-то почти не вижу больных ковидом, в отличие от прошлого года и начала этого. Не вырисовывается картина...
zelf
Да уж переболели все давно. А дармоедская власть всё наиграться не может.
Ганс-Дитрих Геншер
как же ваши задрипанные прививки? год назад их не было, а цифры - те же.
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