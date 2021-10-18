Петербург в четвертой волне: в больницах лежат почти 7500 человек с COVID-19, по домам — еще 35 тысяч

За минувшие сутки в больницы Петербурга поступили 396 пациентов. Всего в стационарах находятся уже 7 413 пациентов. Запас коек пока есть — всего развернуто 9 488 мест. Часть пациентов — 654 человека — находится в реанимации, а 324 — на ИВЛ. Еще 387 — в «Ленэкспо», а 636 — в пансионате «Заря». На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями — 34 959 жителей.
Первично привит за минувшие сутки 2 641 человек. Прошли полный цикл, включая и один укол «Спутником Лайт», — еще 4 439 петербуржцев. Всего в городе на Неве полностью вакцинированы 1,78 млн жителей. В запасе еще 887 тысяч доз препаратов.