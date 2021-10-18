Итальянский стоматолог в Петербурге вкусил не только российское гостеприимство, но и получил редкий сувенир — уголовное дело

Московский районный суд огласил постановление по уголовному делу, которое было возбуждено меньше месяца назад в отношение гражданина Италии Антонио Эванджелисти. Он пытался улететь из Петербурга с патронами в кармане.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 18 октября, иностранца задержали в Пулково после досмотра около трех дня 24 сентября. В кармане куртки, которая лежала в чемодане, нашли 4 патрона кольцевого воспламенения. Один из них признан экспертом боеприпасом, предназначенным для стрельбы из охотничьего нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62 мм (карабинов «Сайга 308», «Лось-7», «Вепрь-512»). А три остальных предназначены для стрельбы из карабина ZASTAVA М70 PRS, карабина Remington 700 SPS, карабина Browning BAR Mk 3 и другого нарезного огнестрельного оружия. Все патроны пригодны для стрельбы.

