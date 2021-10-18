Итальянский стоматолог в Петербурге вкусил не только российское гостеприимство, но и получил редкий сувенир — уголовное дело

Московский районный суд огласил постановление по уголовному делу, которое было возбуждено меньше месяца назад в отношение гражданина Италии Антонио Эванджелисти. Он пытался улететь из Петербурга с патронами в кармане.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 18 октября, иностранца задержали в Пулково после досмотра около трех дня 24 сентября. В кармане куртки, которая лежала в чемодане, нашли 4 патрона кольцевого воспламенения. Один из них признан экспертом боеприпасом, предназначенным для стрельбы из охотничьего нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62 мм (карабинов «Сайга 308», «Лось-7», «Вепрь-512»). А три остальных предназначены для стрельбы из карабина ZASTAVA М70 PRS, карабина Remington 700 SPS, карабина Browning BAR Mk 3 и другого нарезного огнестрельного оружия. Все патроны пригодны для стрельбы.
Как стало известно «Фонтанке», на родине Эванджелисти трудится врачом-хирургом в собственной стоматологической клинике. В соцсетях является членом многочисленных групп охотников-любителей. В Петербург приехал в качестве туриста. Про патроны, по предварительной информации, в полиции рассказывал, что они просто сувенир. На это в МВД ему «вручили» настоящий русский презент — уголовное дело и подписку о невыезде. До суда он оставался в гостинице.
Как уточняет пресс-служба, защитник подсудимого заявил в суде ходатайство об освобождении Эванджелисти от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа.
Суд учел, что иностранец ранее не был судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет высшее образование, социально адаптирован, работает, имеет на иждивении близких родственников старшего поколения, а также регулярно участвует в благотворительных организациях.
Суд уголовное дело прекратил, назначив Антонио Эванджелисти судебный штраф в размере 30 000 рублей.