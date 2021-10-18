Новости «Фонтанки» теперь можно не только читать и комментировать, но и слушать

Теперь в среднем ознакомление с новостью занимает не больше 30 секунд. Слушать информацию можно в фоновом режиме на работе, и ваш шеф даже не поймет, что вы немного отвлеклись от выполняемых обязанностей.



Быть в курсе того, что произошло в Петербурге, России и мире, можно, даже если вы утром или вечером едете за рулем. К началу рабочего дня или по его окончании вы не пропустите штормовые предупреждения от МЧС, новости о коронавирусе и даже любимые вами сводки о преступлениях.

