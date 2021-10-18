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Новости «Фонтанки» теперь можно не только читать и комментировать, но и слушать

«Фонтанка» экономит время и нервы читателей.

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В новостях нашего издания появилась новая возможность — «прослушать новость». Специальная плашка находится под заголовком рядом со временем выхода публикации.

Фото: Скриншот сайта «Фонтанка.ру»
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Теперь в среднем ознакомление с новостью занимает не больше 30 секунд. Слушать информацию можно в фоновом режиме на работе, и ваш шеф даже не поймет, что вы немного отвлеклись от выполняемых обязанностей.

Быть в курсе того, что произошло в Петербурге, России и мире, можно, даже если вы утром или вечером едете за рулем. К началу рабочего дня или по его окончании вы не пропустите штормовые предупреждения от МЧС, новости о коронавирусе и даже любимые вами сводки о преступлениях.

Переводчик букв в слова еще не до конца идеален и иногда путает ударения в топонимах. Но мы работаем над этим.

Фото: Скриншот сайта «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

SU LUX INN
жуткий голос Робота нагоняет страх и Зомбирует читателей фонтантки! я на Всякий случай при помощи ножниц и клея заблокировал Звуковоспроизводящее устройство!
sakorol
а если бы и комментарии озвучивались,цены бы не было
261847251
Оперативная новость.
Эта кнопка, мне кажется, уже неделю висит.
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