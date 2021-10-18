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Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

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Сформирован окончательный тренерский штаб сборной России по хоккею для участия в Олимпиаде-2022 в Пекине. Как рассказал журналистам на пресс-конференции 18 октября главный тренер национальной команды Алексей Жамнов, помогать ему будут Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.

Кроме того, генеральным менеджером назначен Илья Ковальчук, официально еще не объявлявший о завершении игровой карьеры.

«У меня был долгий разговор с Ильей. Он знает всех ребят, у него огромный опыт. Думаю, он знает многие вещи про каждого хоккеиста, которые не знаю я. Сейчас Илья сконцентрирован на работе менеджера. Как в дальнейшем сложится его карьера — это к нему вопросы. До Олимпиады Илья не будет ни с кем подписывать контракт в КХЛ», — заявил Жамнов.

Он также подтвердил, что бывший главный тренер сборной России Олег Знарок, под руководством которого национальная команда в 2018 году выиграла Олимпийские игры, будет консультантом сборной.

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Комментарии (3)

kirilka
опытного генерального менеджера взяли...
отличный хоккеист и отличный функционер это разные вещи, пора бы уже понять.
houspi
До свидания медаль, до свидания,
Олимпийская сказка прощай...
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