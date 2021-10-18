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Иностранцы с видом на жительство в РФ могут приглашать родственников. МИД снял «антиковидный» запрет

Россия снимет «антиковидный» запрет на въезд родственников иностранцев с российским ВНЖ

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«Антиковидный» запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Об этом 18 октября сообщается в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД России.

В сообщении уточняется, что к родственникам относятся супруги, родители, дети, родные братья и сестры, а также дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что изменения в распоряжение правительство решили внести после обобщения «многочисленных обращений».

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Комментарии (1)

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