Иностранцы с видом на жительство в РФ могут приглашать родственников. МИД снял «антиковидный» запрет

«Антиковидный» запрет на въезд на территорию Российской Федерации более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Об этом 18 октября сообщается в официальном Telegram-канале консульского департамента МИД России.



В сообщении уточняется, что к родственникам относятся супруги, родители, дети, родные братья и сестры, а также дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители.



Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что изменения в распоряжение правительство решили внести после обобщения «многочисленных обращений».

