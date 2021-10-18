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Степан отделался условным сроком за стрельбу в обувной мастерской Спартака на проспекте Космонавтов

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, стрелявшему по бизнес-партнеру из ружья

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Московский районный суд огласил приговор в отношении Степана Сагателяна, признанного виновным в самоуправстве. В декабре прошлого года он открыл стрельбу в обувной мастерской своего партнёра. «Фонтанка» публиковала занятное видео с бесстрашным обувщиком по имени Спартак.

Как сообщает 18 октября объединённая пресс-служба судов Петербурга, Сагателян рассказал, что явился на проспект Космонавтов в тот день за пятью миллионами рублей. Он и Спартак когда-то организовали совместный бизнес по аренде грузового и строительного транспорта. Но дело не пошло и приятели решили продать машины. Тут-то Степану и показалось, что друг обманывает его, подсчитал прибыль и обнаружил «недостачу» в пять миллионов. Он обратился к Спартаку, но тот ему отказал, после чего Сагателян и взялся за своё турецкое ружьё. Сперва выстрелил в потолок, а затем в сторону правого бедра оппонента.

Подсудимый вину признал, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, взыскав с осужденного в пользу Спартака 100 000 рублей морального вреда.

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Комментарии (1)

265984735
Спартак 5 лимонов-то вернул Степану?
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