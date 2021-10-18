«Мерседес» догнал автобус на Суздальском проспекте. Водитель не выжил

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 33-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, двигаясь на автомобиле Mercedes по Суздальскому проспекту, у дома 24 по Придорожной аллее столкнулся с ехавшим впереди автобусом ЛиАЗ под управлением 52-летнего водителя. В результате водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался на месте.
При этом на кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у самого автомобиля действительно сильных повреждений не видно.
По факту произошедшего полиция ведет проверку.