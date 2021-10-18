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«Мерседес» догнал автобус на Суздальском проспекте. Водитель не выжил

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с автобусом на Суздальском

Автобус попал в смертельное ДТП в Выборгском районе Петербурга утром 18 октября. Столкновение с ним стало последним для водителя легковой машины.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 33-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, двигаясь на автомобиле Mercedes по Суздальскому проспекту, у дома 24 по Придорожной аллее столкнулся с ехавшим впереди автобусом ЛиАЗ под управлением 52-летнего водителя. В результате водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался на месте.

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При этом на кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у самого автомобиля действительно сильных повреждений не видно.

По факту произошедшего полиция ведет проверку.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

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Ремень, скорость, невнимательность, дома все так ездят.
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