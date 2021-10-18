«Тулунский маньяк» получил 24 года колонии

Житель Тулуна получил 24 года лишения свободы в колонии строгого режима за серию нападений, изнасилований и убийств женщин в 2000–2019 годах. Приговор опубликован на сайте Иркутского областного суда 18 октября.
Имя фигуранта дела суд не разглашает. В СМИ он получил прозвище «тулунского маньяка». Мужчину задержали в 2019 году. Вычислить преступника удалось благодаря экспертизе ДНК, сообщал СК в 2019 году. К расследованию привлекли полицейских, поймавших «ангарского маньяка» Михаила Попкова, убившего более 80 человек.
Мужчину, как писали местные СМИ, изобличили по меньшей мере в 27 изнасилованиях и двух убийствах, но в уголовном деле остались только два изнасилования и два убийства: расследование части сексуальных преступлений продолжается, но по многим истекли сроки давности. Кроме того, во время печально известного тулунского наводнения часть материалов и вещественных доказательств погибла, а часть оказалась безвозвратно испорчена.