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«Тулунский маньяк» получил 24 года колонии

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Житель Тулуна получил 24 года лишения свободы в колонии строгого режима за серию нападений, изнасилований и убийств женщин в 2000–2019 годах. Приговор опубликован на сайте Иркутского областного суда 18 октября.

Имя фигуранта дела суд не разглашает. В СМИ он получил прозвище «тулунского маньяка». Мужчину задержали в 2019 году. Вычислить преступника удалось благодаря экспертизе ДНК, сообщал СК в 2019 году. К расследованию привлекли полицейских, поймавших «ангарского маньяка» Михаила Попкова, убившего более 80 человек.

Мужчину, как писали местные СМИ, изобличили по меньшей мере в 27 изнасилованиях и двух убийствах, но в уголовном деле остались только два изнасилования и два убийства: расследование части сексуальных преступлений продолжается, но по многим истекли сроки давности. Кроме того, во время печально известного тулунского наводнения часть материалов и вещественных доказательств погибла, а часть оказалась безвозвратно испорчена.

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Комментарии (11)

140388025
Все довольны? Вот кормите его теперь, обувайте, одевайте. А он раз в месяц о пересмотре и помиловании писать будет и выйдет по УДО лет через десять.. Эх, страна, страна...(
140388025
там скотина и загнётся..
261847251
А что за секретность с именем?
Слишком громкое, чтобы его называть?
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