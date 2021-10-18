Условник дал в ухо старшему лейтенанту и чуть не задушил стажера в петербургском отделе полиции

Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, накануне ночью в Коломне задержали возрастного хулигана. Для составления административного протокола его доставили в первый отдел полиции. Находясь в кабинете следственно-оперативной группы, гражданин ударил ногой в ухо старлею, оперативнику уголовного розыска, а потом схватил рукой за горло стажёра из дежурной части. Оба были одеты по гражданке и после случившегося зафиксировали свои травмы в медучреждении.



Напавший процессуально задержан. В прошлом он был судим за хулиганство, организацию преступного сообщества и мошенничество. В последний раз петербуржца судили за наркотики и дали ему в 2020 году 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

