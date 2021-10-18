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Условник дал в ухо старшему лейтенанту и чуть не задушил стажера в петербургском отделе полиции

Задержанный устроил драку в отделе полиции на улице Якубовича

Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении 53-летнего мужчины, который затеял драку с полицейскими в отделе на улице Якубовича.

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Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, накануне ночью в Коломне задержали возрастного хулигана. Для составления административного протокола его доставили в первый отдел полиции. Находясь в кабинете следственно-оперативной группы, гражданин ударил ногой в ухо старлею, оперативнику уголовного розыска, а потом схватил рукой за горло стажёра из дежурной части. Оба были одеты по гражданке и после случившегося зафиксировали свои травмы в медучреждении.

Напавший процессуально задержан. В прошлом он был судим за хулиганство, организацию преступного сообщества и мошенничество. В последний раз петербуржца судили за наркотики и дали ему в 2020 году 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

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Комментарии (16)

SERGEY111
Ну сколотый зубик полицейскому на митинге обошелся бюджету стоимостью квартиры , интересно сколько потянет ушная раковина старлея обойдется ?
DimDimych
Кто тут про расслабляющие удары говорил? Они своё ухо на рабочем месте уберечь не могут.
Modest_5e4ce41f7533b
Действительно, культурная столица. Доводы разума не сработали и в травматологию никто не попал.
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