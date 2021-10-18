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Конструктор «Твоё решение»: минуты или гигабайты?

У сотового оператора билайн появился новый тариф: подключившись к нему, абоненты смогут выбрать такой объем пакетов минут и гигабайт, которое нужен именно им. Дополнительные опции помогут еще тоньше подстроить «Твоё решение» под индивидуальные потребности.

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Фото предоставлено пресс-службой компании билайн
Фото предоставлено пресс-службой компании билайн
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Кроме выбора различных по величине пакетов минут и Гб новые пользователи тарифа получат безлимитные мессенджеры, включенные в абонентскую плату, и возможность добавить пакеты SMS, безлимитные звонки внутри сети оператора и неограниченный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы (в том числе отдельно на каждый).

Принятое решение в любой момент можно скорректировать: изменить пакет минут и Гб в пределах доступных комбинаций, а также выбрать и поменять набор дополнительных опций. При этом будет пересмотрен размер абонентской платы и начнется новый расчетный период.

К концу первого месяца пользования для каждого абонента, подключившего этот тариф, сформируют персональное предложение на основе текущих потребностей в услугах связи.


Все абоненты «Твоего решения» получают доступ к Билайн ТВ: это не менее 20 популярных ТВ-каналов, а также голливудские и российские премьеры фильмов в партнерской подписке. Их можно смотреть на смартфонах, планшетах, компьютерах или умных телевизорах.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу компании билайн:

— «Твое решение» — это новый персональный подход к нашим клиентам. Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать лучшие и полезные условия. С новым тарифом билайн становится на твою сторону.

Объем включенных услуг, условия их предоставления, размер абонентской платы будут зависеть от региона подключения. Все подробности о действующей линейке тарифных планов и их условиях абонент может получить на сайте beeline.ru.

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Фото предоставлено пресс-службой компании билайн
Фото предоставлено пресс-службой компании билайн

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