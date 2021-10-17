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Бездомный устроил стрельбу в хостеле в центре Петербурга. Разрешение на оружие у него было при себе

Постоялец стрелял из травматического пистолета в хостеле в центре Петербурга

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Мужчина стрельбой потревожил быт обитателей дешёвой гостиницы в центре Петербурга. Собственным домов стрелок в Северной столице не обзавёлся.

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне ночью в помещении хостела на Гончарной улице мужчина устроил стрельбу. На место вызвали полицию. Сотрудники задержали 38-летнего бездомного. В Петербург он приехал из Башкортостана. У мужчины изъяли травматический пистолет. При себе у него имелась и лицензия на ношение оружия, действительная до 2026 года.

В прошлом приезжий судим за грабеж и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Постоятельцы хостела в разговоре с полицейскими уточнили, что задержанный оружием никому не угрожал, в сторону людей его не направлял.

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Комментарии (11)

RemyMartin
Может бездумному, а не бездомному.
Cвифт
.... есть новости и поинтереснее.
---- Массовая драка спецназовцев: кавказцы мошенничали при сдаче на краповый берет
..... что скажет Путин о ведомстве бывшего охранника ?)))
Редиска Здесь
Я думаю, это такой же бездомный, как безработные на дорогих машинах.
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