Бездомный устроил стрельбу в хостеле в центре Петербурга. Разрешение на оружие у него было при себе

Мужчина стрельбой потревожил быт обитателей дешёвой гостиницы в центре Петербурга. Собственным домов стрелок в Северной столице не обзавёлся.
Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне ночью в помещении хостела на Гончарной улице мужчина устроил стрельбу. На место вызвали полицию. Сотрудники задержали 38-летнего бездомного. В Петербург он приехал из Башкортостана. У мужчины изъяли травматический пистолет. При себе у него имелась и лицензия на ношение оружия, действительная до 2026 года.
В прошлом приезжий судим за грабеж и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Постоятельцы хостела в разговоре с полицейскими уточнили, что задержанный оружием никому не угрожал, в сторону людей его не направлял.