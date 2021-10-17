СКА отдал в «Сочи» Дыбленко и забрал у «Йокерита» Лехтонена

В составе хоккейного клуба СКА 17 октября произошли сразу два серьезных изменения. Сначала пресс-служба армейцев объявила об обмене своего защитника Ярослава Дыбленко в «Сочи». Взамен петербуржцы получили денежную компенсацию, сумма которой не разглашается.

СКА желает удачи Ярославу Дыбленко! Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. В сочинскую команду отправляется защитник Ярослав Дыбленко, армейцы получают денежную компенсацию. Спасибо Ярославу за время, проведенное в Петербурге, и удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/sjTnt9QIGX

Получив место под потолком зарплат, который в КХЛ составляет 900 млн рублей, СКА выменял у «Йокерита» защитника сборной Финляндии, чемпиона мира Микко Лехтонена.

Микко Лехтонен – в СКА!👍 Хоккейный клуб СКА подписал контракт с игроком сборной Финляндии, чемпионом мира Микко Лехтоненом. Защитник переезжает в Петербург в результате обмена с «Йокеритом», который получил права на защитника Бреннана Менелла. 👉🏻 https://t.co/056xq0ALcx pic.twitter.com/qJgqNeU0H4

С ним подписали контракт на четыре сезона, который будет действовать до 30 апреля 2025 года. Финский клуб в свою очередь получил права на защитника Бреннана Менелла.

Ярослав Дыбленко перешел в СКА в июле 2019 года. За это время он провел в красно-синей форме 89 матчей и отметился 12 (3+9) очками при показателе полезности +23. В этом сезоне защитник принял участие в 14 встречах и не отметился результативными баллами.

Микко Лехтонен выступал за юниорскую и молодёжную сборные Финляндии. В 2014 году стал победителем молодежного чемпионата мира. Участник Олимпийских игр 2018 года. В 2019 году завоевал золотые медали чемпионата мира и был включен в символическую сборную турнира. Всего провел 52 матча за финскую национальную команду и отметился 27 (8+19) очками.