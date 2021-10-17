На футбольном матче чемпионата Нидерландов обвалилась трибуна с болельщиками

На матче чемпионата Нидерландов «НЕК Неймеген» — «Витесс» (0:1) на стадионе «Де Гофферт» в Неймегене обвалилась гостевая трибуна с болельщиками.

После игры футболисты «Витесса» подбежали к своим фанатами, чтобы поблагодарить их за поддержку. Болельщики стали прыгать, трибуна не выдержала и рухнула. К счастью, никто не пострадал и болельщики даже продолжили праздновать победу.



Стадион «Де Гофферт» открылся в 1939 году. Вместимость — 12,5 тыс. человек.