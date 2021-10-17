FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

На футбольном матче чемпионата Нидерландов обвалилась трибуна с болельщиками

2
Печать

На матче чемпионата Нидерландов «НЕК Неймеген» — «Витесс» (0:1) на стадионе «Де Гофферт» в Неймегене обвалилась гостевая трибуна с болельщиками.

После игры футболисты «Витесса» подбежали к своим фанатами, чтобы поблагодарить их за поддержку. Болельщики стали прыгать, трибуна не выдержала и рухнула. К счастью, никто не пострадал и болельщики даже продолжили праздновать победу.

Стадион «Де Гофферт» открылся в 1939 году. Вместимость — 12,5 тыс. человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Клаустрофобик
Баклан арена должна по идее эффектнее сложится,мсштабнее.
VKuser4636990
видимо в детстве физику прогуливали, и что такое резонанс не знают
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний