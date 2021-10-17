На футбольном матче чемпионата Нидерландов обвалилась трибуна с болельщиками

На матче чемпионата Нидерландов «НЕК Неймеген» — «Витесс» (0:1) на стадионе «Де Гофферт» в Неймегене обвалилась гостевая трибуна с болельщиками.
A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021
Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP
После игры футболисты «Витесса» подбежали к своим фанатами, чтобы поблагодарить их за поддержку. Болельщики стали прыгать, трибуна не выдержала и рухнула. К счастью, никто не пострадал и болельщики даже продолжили праздновать победу.
Стадион «Де Гофферт» открылся в 1939 году. Вместимость — 12,5 тыс. человек.