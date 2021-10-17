Конор Макгрегор сломал нос итальянскому диджею через несколько часов после крещения сына в Ватикане

Ирландский боец Конор Макгрегор напал на популярного итальянского диджея и телеведущего Франческо Факкинетти, известный под псевдонимом Dj Francesco или Oz. В сториз своего инстаграма 17 октября диджей рассказал, что ирландец ударил его по лицу в ночном клубе, сломав нос.



Произошло это спустя несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане.