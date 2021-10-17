Конор Макгрегор сломал нос итальянскому диджею через несколько часов после крещения сына в Ватикане

Ирландский боец Конор Макгрегор напал на популярного итальянского диджея и телеведущего Франческо Факкинетти, известный под псевдонимом Dj Francesco или Oz. В сториз своего инстаграма 17 октября диджей рассказал, что ирландец ударил его по лицу в ночном клубе, сломав нос.
Произошло это спустя несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане.
«В 2:30 ночи на меня напал мистер Макгрегор. Очень знаменитый боец ударил меня кулаком в лицо, сломал нос на глазах у десяти свидетелей, его друзей и телохранителей. Он напал на меня без какой-либо мотивации. Мы разговаривали более двух часов, и нам тоже было весело вместе. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный», — заявил Франческо Факкинетти.
Он также добавил, что намерен подать в суд на Макгрегора.
Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе. Макгрегор известен своим взрывным характером и эпатажем. В ноябре 2019 года, например, он был осужден за избиение пожилого мужчины в Дублине. После встречи с ирландцем пострадавший испытывал проблемы со зрением и не выходил неделю из дома. Тогда боец отделался штрафом.