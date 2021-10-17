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Петербуржцы Миронова и Устенко стали вторыми на турнире по фигурному катанию в Минске

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Петербургские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли второе место на турнире Ice Star по фигурному катанию 17 октября в Минске. За произвольный танец они получили 100 баллов, а по сумме выступлений — 166,95 балла.

Первое место заняли белорусские фигуристы Виктория Семенюк и Илья Юхимук (171,61). Третью строчку заняли Александра Самерсова и Кевин Ояла из Эстонии (147,23).

Ранее сообщалось, что чемпионка мира — 2021 Анна Щербакова заявила элементы ультра-си на произвольную программу на турнире Budapest Trophy.

Ранее Миронова и Устенко стали вторыми на этапе Кубка России.

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