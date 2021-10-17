На Васильевском подростки отвоёвывали у 18-летнего телефон. Из сумок после драки достали ножи, топор и противогазы

Мобильный телефон поссорил пацанов на Васильевском острове. Драка закончилась разбитой губой, в полицию никто обращаться не захотел.



Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне днём на Среднегаванском проспекте встретились двое друзей 18 и 19 лет и пятеро школьников в возрасте 14–15 лет. Предметом разговора стал отобранный «старшиками» телефон. Когда все необходимые слова были сказаны, мальчишки бросились в атаку. Разборку заметила менеджер одного из магазинов и вызвала полицию.

К приезду оперативников двое школьников и 18-летний юноша сбежали. Остальных доставили в отдел, где были изъяты нунчаки, шило, 3 ножа, топор, газовый баллон, бита и два противогаза. Подозрительному содержимому сумок нашлось невинное объяснение — ребята увлекаются фантастической вселенной «Сталкера».