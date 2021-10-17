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На Васильевском подростки отвоёвывали у 18-летнего телефон. Из сумок после драки достали ножи, топор и противогазы

После драки школьников в Петербурге изъяты ножи, топор и противогазы

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Мобильный телефон поссорил пацанов на Васильевском острове. Драка закончилась разбитой губой, в полицию никто обращаться не захотел.

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне днём на Среднегаванском проспекте встретились двое друзей 18 и 19 лет и пятеро школьников в возрасте 14–15 лет. Предметом разговора стал отобранный «старшиками» телефон. Когда все необходимые слова были сказаны, мальчишки бросились в атаку. Разборку заметила менеджер одного из магазинов и вызвала полицию.

К приезду оперативников двое школьников и 18-летний юноша сбежали. Остальных доставили в отдел, где были изъяты нунчаки, шило, 3 ножа, топор, газовый баллон, бита и два противогаза. Подозрительному содержимому сумок нашлось невинное объяснение — ребята увлекаются фантастической вселенной «Сталкера».

У 19-летнего парня оказалась разбита губа. Заявление он писать не захотел, также от официального обращения в полицию отказались и родители школьников. Решили, что парни сами разберутся.

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Комментарии (10)

hal9000
Какая-то отсталая школа..предмет спора смартфон..лет 20 назад из за смартфона разборы были а сейчас ...я на скамейке свой несколько раз забывал...возвращался никто его не спер...даже мигранты..а у меня ни пароля ничего...спокойно можно было бабки с карты снять..
07A
Не в корень зрите, Стругацких, Тарковского, создателей "Сталкера" запретить! Это же разврат-противогазы с шилом!
kоt-obormot
А вот в наше время хватало армейского ремня! )
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