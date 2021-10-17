FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Полицейского из Петербурга спасают врачи. Его случайно подстрелил приятель во время охоты

Инспектора ГИБДД случайно подстрелили на охоте под Петербургом

Инспектор ГИБДД из Петербурга получил огнестрельное ранение головы во время охоты в Ленинградской области. По словам приятеля, он не вовремя встал со стула.

14
Печать

Как сообщает 47news 17 октября, накануне днём 37-летний инспектор отдела ГИБДД по Петродворцовому району вместе с 41-летним приятелем охотились на гусей в районе садоводства «Простоквашино» в Гостилицком поселении. Товарищ полицейского выстрелил в стаю в тот момент, когда инспектор встал с раскладного стула.

Пострадавшего с огнестрельным ранением головы доставили в ломоносовскую больницу. Врачи оценили его состояние как крайне тяжёлое.

Полицейский находился в официальном отпуске, был трезв. У стрелявшего признаков опьянения также не зафиксировано. У обоих мужчин оформлены разрешения на охотничье оружие и на добычу птицы. Инспектор работает в органах с 2005 года, женат, воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Kot Piter
Для того, что бы "он не вовремя встал со стула" надо было целиться у него НАД ГОЛОВОЙ!🤦‍♂️
videosokolspb
Ну тут как раз срабатывает теория что зверь на охоте тоже должен иметь шанс послать ответку охотнику - пусть даже в такой не очень традиционной форме.
Денеб
"Да, были демоны.... Но они самоликвидировались..." (С)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний