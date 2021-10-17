Полицейского из Петербурга спасают врачи. Его случайно подстрелил приятель во время охоты

Как сообщает 47news 17 октября, накануне днём 37-летний инспектор отдела ГИБДД по Петродворцовому району вместе с 41-летним приятелем охотились на гусей в районе садоводства «Простоквашино» в Гостилицком поселении. Товарищ полицейского выстрелил в стаю в тот момент, когда инспектор встал с раскладного стула.



Пострадавшего с огнестрельным ранением головы доставили в ломоносовскую больницу. Врачи оценили его состояние как крайне тяжёлое.

Полицейский находился в официальном отпуске, был трезв. У стрелявшего признаков опьянения также не зафиксировано. У обоих мужчин оформлены разрешения на охотничье оружие и на добычу птицы. Инспектор работает в органах с 2005 года, женат, воспитывает несовершеннолетнюю дочь.