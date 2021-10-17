В России вступили в силу новые правила вывоза детей за границу

Новые правила выезда несовершеннолетних россиян за границу вступили в силу в России с 17 октября. Теперь достаточно согласия одного из законных представителей.



«По новым правилам, чтобы ребенок один поехал за рубеж, ему достаточно согласия одного из законных представителей (родители, усыновители, опекуны), а не обоих — как было раньше», — сообщили РБК в МВД России.



Вместе с тем у родителей появилось право подать заявление о несогласии на такой выезд. Они также могут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают детям выезжать.

