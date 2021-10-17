В России вступили в силу новые правила вывоза детей за границу

Новые правила выезда несовершеннолетних россиян за границу вступили в силу в России с 17 октября. Теперь достаточно согласия одного из законных представителей.
«По новым правилам, чтобы ребенок один поехал за рубеж, ему достаточно согласия одного из законных представителей (родители, усыновители, опекуны), а не обоих — как было раньше», — сообщили РБК в МВД России.
Вместе с тем у родителей появилось право подать заявление о несогласии на такой выезд. Они также могут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают детям выезжать.
«Подать заявление или отозвать его можно в любом удобном территориальном органе МВД по миграции, а для живущих за рубежом — в российском посольстве или консульстве», — уточнили в полиции.
Как сообщили в министерстве, родитель, который является гражданином России и запретил ребенку покидать территорию страны, сам при желании может увезти его за рубеж, но родитель-иностранец — не сможет.