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В России вступили в силу новые правила вывоза детей за границу

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Новые правила выезда несовершеннолетних россиян за границу вступили в силу в России с 17 октября. Теперь достаточно согласия одного из законных представителей.

«По новым правилам, чтобы ребенок один поехал за рубеж, ему достаточно согласия одного из законных представителей (родители, усыновители, опекуны), а не обоих — как было раньше», — сообщили РБК в МВД России.

Вместе с тем у родителей появилось право подать заявление о несогласии на такой выезд. Они также могут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают детям выезжать.

«Подать заявление или отозвать его можно в любом удобном территориальном органе МВД по миграции, а для живущих за рубежом — в российском посольстве или консульстве», — уточнили в полиции.

Как сообщили в министерстве, родитель, который является гражданином России и запретил ребенку покидать территорию страны, сам при желании может увезти его за рубеж, но родитель-иностранец — не сможет.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На дан.ный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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