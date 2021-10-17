В Петергофе пьяный водитель на «Мерседесе» насмерть сбил пенсионерку. У мужчины богатое судимостями прошлое

Пенсионерка стала жертвой пьяного ДТП в Петергофе. Женщина пыталась перейти проезжую часть по «зебре».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 октября, накануне вечером «Мерседес» на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Торговой площади в зоне действия регулируемого пешеходного перехода сбил 82-летнюю пенсионерку. Пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, где врачи зафиксировали смерть.
видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
По данным «Фонтанки», автомобилем управлял 48-летний житель Ломоносова. За руль он сел нетрезвый, позже «надул» 0,578 мг/л. За последние полгода мужчину привлекали к административной ответственности за скоростную езду и за проезд на красный сигнал светофора. Также в прошлом у него судимости за изнасилование, грабеж, оскорбление представителя власти.
«По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в пресс-службе полиции.