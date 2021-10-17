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В Петергофе пьяный водитель на «Мерседесе» насмерть сбил пенсионерку. У мужчины богатое судимостями прошлое

Пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку в Петергофе

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Пенсионерка стала жертвой пьяного ДТП в Петергофе. Женщина пыталась перейти проезжую часть по «зебре».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 октября, накануне вечером «Мерседес» на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Торговой площади в зоне действия регулируемого пешеходного перехода сбил 82-летнюю пенсионерку. Пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу, где врачи зафиксировали смерть.

видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

По данным «Фонтанки», автомобилем управлял 48-летний житель Ломоносова. За руль он сел нетрезвый, позже «надул» 0,578 мг/л. За последние полгода мужчину привлекали к административной ответственности за скоростную езду и за проезд на красный сигнал светофора. Также в прошлом у него судимости за изнасилование, грабеж, оскорбление представителя власти.

«По факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в пресс-службе полиции.

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Комментарии (13)

Урус-Баши
Не видел ни разу водилу в Мерседесе, строго соблюдающего ПДД.
Мастер Ответов
Если бы я не знал, как знаю теперь на старости лет, что речь идет не про пенсионерку и не про водилу - гопника, а про РАСУ из определенного народа, совершенно отличного по морфологии от нас, от немцев и европейцев, я бы тоже испытал чувство шока, негодования , или характерного для русских чувства цинизма и насмешек над существами подобными себе.
А так..... ну сбил и сбил. Так было тысячелетиями и так это и воспринимается как норма.
А через сутки-трое этого водилу гопника оправдают такие же гопники во власти, да еще его повысят в должности, чтобы к нему не смогли прицепиться судебные органы ВД; ну скажем он станет депутатом в думе от ЕР и всё, а остальные - пошли вон!
266365488
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме.нт приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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