В Петергофе пьяный водитель на «Мерседесе» насмерть сбил пенсионерку. У мужчины богатое судимостями прошлое

Если бы я не знал, как знаю теперь на старости лет, что речь идет не про пенсионерку и не про водилу - гопника, а про РАСУ из определенного народа, совершенно отличного по морфологии от нас, от немцев и европейцев, я бы тоже испытал чувство шока, негодования , или характерного для русских чувства цинизма и насмешек над существами подобными себе.

А так..... ну сбил и сбил. Так было тысячелетиями и так это и воспринимается как норма.

А через сутки-трое этого водилу гопника оправдают такие же гопники во власти, да еще его повысят в должности, чтобы к нему не смогли прицепиться судебные органы ВД; ну скажем он станет депутатом в думе от ЕР и всё, а остальные - пошли вон!