Коронавирусом в России за сутки заболели более 34 тысяч человек

В смертельную статистику попали 997 пациентов, накануне их было 999. За сутки в России полностью выздоровели 18 717 человек.



В Петербурге 3 323 новых случаев заражения, а всего с начала пандемии ковидом в городе заболели 663 639 тысяч человек.

