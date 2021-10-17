В смертельную статистику попали 997 пациентов, накануне их было 999. За сутки в России полностью выздоровели 18 717 человек.
В Петербурге 3 323 новых случаев заражения, а всего с начала пандемии ковидом в городе заболели 663 639 тысяч человек.
Коронавирусом в России за сутки заболели более 34 тысяч человек
По данным сайта «Стопкоронавирус», на 17 октября в России зафиксировано 34 303 новых случаев заражения, это на тысячу больше, чем днем ранее.
В смертельную статистику попали 997 пациентов, накануне их было 999. За сутки в России полностью выздоровели 18 717 человек.
В Петербурге 3 323 новых случаев заражения, а всего с начала пандемии ковидом в городе заболели 663 639 тысяч человек.
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