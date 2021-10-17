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Коронавирусом в России за сутки заболели более 34 тысяч человек

По данным сайта «Стопкоронавирус», на 17 октября в России зафиксировано 34 303 новых случаев заражения, это на тысячу больше, чем днем ранее.

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В смертельную статистику попали 997 пациентов, накануне их было 999. За сутки в России полностью выздоровели 18 717 человек.

В Петербурге 3 323 новых случаев заражения, а всего с начала пандемии ковидом в городе заболели 663 639 тысяч человек.

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Комментарии (8)

Ptichka11
Действительно сейчас так много болеют? Я, моя семья, знакомые и друзья уже все переболели.
266365488
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я не.давно переболела ковидом, и столкнула.сь с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Perli
Вообще пора заканчивать публиковать все цифры. За год уже все свой выбор сделали. Теперь надо собрать эпидемиологов и принять нужные меры. Экономика не остановиться, так как поток привитых и переболевших её поддержит, а все остальные сами определились.
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