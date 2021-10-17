FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В России предложили запретить остановку на островках безопасности

0
Печать

Министерство транспорта и МВД предложили внести изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются островков безопасности. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Оба министерства предложили запретить остановку и движение транспорта на «островках безопасности». «Дополнить абзацем следующего содержания: (Остановка запрещается) на островках направляющих и островках безопасности», — говорится в проекте постановления.

«Внесение изменений в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах», — указывается в документе.

В министерствах отмечают, что сейчас в целях борьбы с хаотичной парковкой и обеспечения видимости островки безопасности приходится ограждать бетонными блоками и другими конструкциями, что снижает безопасность дорожного движения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний