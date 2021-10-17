В России предложили запретить остановку на островках безопасности

Министерство транспорта и МВД предложили внести изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются островков безопасности. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.
Оба министерства предложили запретить остановку и движение транспорта на «островках безопасности». «Дополнить абзацем следующего содержания: (Остановка запрещается) на островках направляющих и островках безопасности», — говорится в проекте постановления.
«Внесение изменений в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах», — указывается в документе.
В министерствах отмечают, что сейчас в целях борьбы с хаотичной парковкой и обеспечения видимости островки безопасности приходится ограждать бетонными блоками и другими конструкциями, что снижает безопасность дорожного движения.