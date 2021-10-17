Если в России уже умирают свыше 1000 человек, то заболевают 100 000? Профессор Северинов о четвертой волне и статистике

Четвертая волна только началась, но врачи уже сейчас не понимают, что делать Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться







В России ежедневно ставят антирекорды по количеству жертв новой коронавирусной инфекции. При этом многие эксперты признают, что четвертый подъем COVID-19 еще только в начале пути, как долго он продлится и когда мы достигнем плато, понять пока нельзя. При этом мы побили печальный рекорд по количеству заболевших за день: прошлый установили на пике второго подъема — 24 декабря 2020 года. Заболевших, по официальной статистике, в тот день было 29 935, а сейчас уже 32 тысячи. А умершими от ковида признали 635 человек — в полтора раза меньше, чем умирает сейчас. Об этой ситуации «Доктор Питер» говорит с профессором, молекулярным биологом Константином Севериновым.

Константин Северинов — молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН. Статистика

Профессор-микробиолог Константин Северинов уверен, у такой рекордной летальности может быть только две причины.

— У нас на протяжении всего лета и всего сентября значение летальности (процент умерших от количества инфицированных ежедневно) приближается к 4 процентам, это в несколько раз выше, чем летальность, которая характерна для коронавирусной инфекции в случае непривитого населения, — подсчитал Константин Северинов. — Два объяснения, которые не взаимоисключают друг друга:

занижается статистика по инфицированным, почему-то не все данные дают в центр;

количество тестов, которое у нас делается, недостаточно. Это более вероятно и не предполагает какого-то злого умысла. Вряд ли у нас в России есть особая форма вируса, которая убивает россиян эффективнее, чем других людей. Россияне вряд ли наиболее подвержены смертоносному действию коронавируса. Наши врачи лечат не хуже, чем врачи в других странах, потому что, собственно, лечения как такового нет.



И если это так, то ситуация даже хуже, чем можно было себе представить. Чтобы наши 1000 умирающих человек ежедневно привести в норму по летальности со всем остальным миром, нужно предположить, что у нас до 100 тысяч человек инфицируется, то есть мы в четыре раза недосчитываем зараженных. Похоже, что в стране никто не знает точных цифр.

К таким цифрам, где 30 тысяч — это только верхушка айсберга, могло привести и наше отношение к мерам безопасности.



В больницы опять выстроились очереди из скорых Фото: Илья Бархатов / 74.RU Поделиться Поделиться







— К сожалению, на различные меры социального дистанцирования (на самом деле очень эффективные) у нас, в общем-то, все плюют, — констатировал Северинов.

Если считать, что во всем мире чума, то у нас в России — пир во время чумы.

Вакцинация

Население России сейчас составляет 146 миллионов человек. По официальной статистике, у нас переболели чуть больше 7,8 миллиона человек, то есть только 5 процентов перенесли вирус.

— Еще 30 процентов вакцинировано, причем далеко не все — действующей вакциной. Это означает, что большинство россиян могут и будут заражены, — предположил в эфире программы «Что это было?» RTVI Константин Северинов. — С точки зрения платформ у нас есть три вакцины — это «Спутник», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».



Упертые противники вакцины чаще других оказываются в реанимации Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться







«Спутник» — опубликованы данные по трем стадиям клинических испытаний, и именно третья стадия клинических испытаний показывает эффективность вакцины, то есть способность ее предотвращать заражение, а, собственно, это то, что мы от вакцины и хотим. «ЭпиВакКорона» — сделана публикация в журнале, подведомственном институту, в стенах которого разрабатывалась эта вакцина. Опубликовано «нечто», что я во время семинара по научной методологии разбираю в качестве примера, как не надо делать исследования. Данных по эффективности нет, что не помешало ее использовать в гражданском обороте. Публикация в «Строение и заборогорожение»… что-то в этом духе («Инфекции и иммунитет». — Прим. ред.), мы разбирали эту статью — не нужно быть семи пядей во лбу, не нужно быть профессором, доктором биологических наук, чтобы понять, что тебе втюхивают туфту. Введение недоказанной по эффективности вакцины в гражданский оборот — это очень некошерно. «ЭпиВакКорона-Н» — я думаю, что это те же яйца, только сбоку. Здесь не о чем, на самом деле, говорить. «КовиВак» — пока что опубликованные данные по эффективности этой вакцины — это «преклиника», это лабораторные животные, в которых было показано, что антитела действительно возникают. За «КовиВаком» стоит большое имя, имя Института полиомиелита имени М. П. Чумакова. Но ведь на самом деле мы всё делаем по доверию. Ведь считать, что москвичи, выстроившиеся в очереди за «КовиВаком», делали разумное решение, не приходится, мы большинство решений принимаем неразумно. Мы можем считать себя образованными пользователями, но большинство из нас не понимает, что мы покупаем или что в нас вкалывают. Там очень хорошая инициативная группа молодых ученых, которая сделала эту вакцину. Но если мы будем говорить о научных статьях, доказательств ее на живых людях нет.

Сейчас в разработке у российских ученых большое количество вакцин. Однако это не означает, что многие из них смогут дойти до гражданского оборота. Так как требуются исследования, доказательства, публикации в рецензируемых журналах. В ближайшее время на рынке может появиться «Бетувакс-КоВ-2».

— Ее производит хорошая фирма, хорошие ученые, наверное, они могут что-то сделать. По-моему, эта вакцина будет в духе Novavax, есть такая вакцина, которую делали в Америке. Она белковая, и в этом смысле, наверное, для людей, которые волнуются о том, что чужеродный генетический материал, что бы это ни значило, попадает в их сакральные тела –– они должны стать более спокойными. Но, мне кажется, об этом рано говорить. Без клинических испытаний говорить о чем бы то ни было –– бессмысленно, — считает профессор Северинов.

О признании российских вакцин

Эксперты ВОЗ 12 октября заявили, что если Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни подпишет юридические документы, то, вероятно, до Нового года «Спутник V» успеют признать. А как обстоят дела с другими препаратами?



— Я думаю, что речь о всех российских вакцинах идти не может в принципе, доказательная база есть только для одной. Наличие «ЭпиВакКороны» играет злую шутку и роль в желании партнеров признавать российские вакцины, — предположил Константин Северинов. — Признание зарубежной вакцины — огромная ответственность. Вы должны быть полностью уверены в том, что вся документация по производству этих вакцин сделана так, что никакой комар носа не подточит. Речь идет о препарате, который производится миллионами доз, и вы хотите быть уверенными, что то, что вы получили на прошлой неделе, то, что вы получите сегодня, и то, что вы получите через месяц — всегда будет соответствовать определенному стандарту качества. Эти стандарты выработаны мировой фармацевтической промышленностью, есть некоторые сомнения в том, что контрактные производства «Спутника», которые разбросаны по всей стране, соблюдают все эти стандарты.



Есть вакцина, эффективность которой доказана, ей и нужно доверять Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться







Коллективный иммунитет

— Процент вакцинации в России — это 30 процентов населения, то есть в два раза меньше, чем в странах Европы, США, — приводит статистику Константин Северинов. — Речи о коллективном иммунитете теперь быть не может, потому что «дельта» обладает тем свойством, что заражает вакцинированных, просто последствия другие. Поэтому концепция коллективного иммунитета немножко потеряла смысл. У вакцинации нет лица, нет человека — «вакцинного царя», «вакцинного лидера».



Посмотрите, что есть в США. Там есть доктор Фауч, он доносит идеи необходимости вакцинирования. И это не политика. Он не пытается сказать, что антиваксеры все уроды, он пытается объяснить, что к чему. Самый высокий процент вакцинации в Португалии. Бывший капитан подводной лодки выступает перед людьми. Он подошел к этому процессу как к военной кампании. В России такого человека нет.

Ревакцинация

— Данных по ревакцинации на сегодняшний день нет. Если судить об эффективности вакцин по количеству антител, оно может спускаться до недетектируемого уровня, но это не означает, что вы не защищены. Возможно, ваши клетки памяти успеют размножиться, чтобы подавить инфекционный агент, — предполагает Константин Северинов. — Но никто не проверял, что вот на пятом месяце не нужно, а на седьмом — уже поздно. Это просто здравый смысл. Возможно, в нашей стране не удастся повысить количество вакцинированных, будут люди, которые не станут вакцинироваться даже в первый раз, поэтому ревакцинация не будет для них проблемой — они просто до нее не дойдут. Мы всё время говорим про вакцинацию, как будто это гражданский подвиг. Люди вывешивают свои сертификаты на фейсбуке, после этого мы должны им хлопать, лайки ставить. Ревакцинация вовсе не требует геройства, это менее психологически страшно, чем нырять в прорубь на Крещение.

О ситуации в Израиле

— Там есть некоторый подъем, но называть его вспышкой по нашим масштабам — стыдно. Их летальность в 10–15 раз ниже, чем в нашей стране. Если ты россиянин, после того как ты стал положительным, у тебя шансы умереть в 15 раз выше, чем в Израиле.

О штамме «дельта»

— Мы с вами в свое время вытеснили неандертальцев. Необязательно потому, что мы оказались лучшими, но мы более приспособлены к условиям окружающей среды. «Дельта» оказалась лучше приспособлена, быстрее заражает, производит больше потомства, поэтому вытесняет все существующие формы.

Об антибиотиках

— Бесконтрольное употребление антибиотиков приводит в конечном счете к тому, что повышается частота микробов, которые к этим антибиотикам устойчивы. Это немножко похоже на эволюцию коронавируса, который потихоньку куда-то меняется, здесь то же самое. И поэтому когда антибиотики действительно потребуются, если у человека серьезная бактериальная инфекция, то этого человека врачи, оказывается, просто не могут вылечить, потому что антибиотики не действуют на те бактерии, которые завелись в легких этого конкретного человека, и тогда его невозможно вытащить.

В отличие от бактерий — вирус неживой. Он попадает в нашу клетку и перепрограммирует ее, чтобы делать новый вирус.