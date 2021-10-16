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После разборок в Кудрово в отдел увезли девять человек

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Конфликт в Кудрово произошел из-за места на парковке. Между собой ругались выходцы из Дагестана.

Как стало известно «Фонтанке», конфликт возле продуктового магазина в Кудрово произошел между уроженцами Дагестана. Речь на повышенных тонах шла об аренде автопарковки. «Спорили из-за участка земли, смежного с местной парковкой. Собственник привез и начал устанавливать торговый павильон, что вызвало недовольство других представителей диаспоры — у них на землю свои интересы. Все собравшиеся — не славяне, ругались громко», — рассказал 47news очевидец.

В ГУ МВД региона сообщают, что «конфликт произошел из-за парковочных мест». Задержали девять человек, никто не пострадал.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

nikonian
Даги делят землю города, который некогда отстояли в блокаду наши предки. Такие нынче времена.
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