После разборок в Кудрово в отдел увезли девять человек

Конфликт в Кудрово произошел из-за места на парковке. Между собой ругались выходцы из Дагестана.
Как стало известно «Фонтанке», конфликт возле продуктового магазина в Кудрово произошел между уроженцами Дагестана. Речь на повышенных тонах шла об аренде автопарковки. «Спорили из-за участка земли, смежного с местной парковкой. Собственник привез и начал устанавливать торговый павильон, что вызвало недовольство других представителей диаспоры — у них на землю свои интересы. Все собравшиеся — не славяне, ругались громко», — рассказал 47news очевидец.
В ГУ МВД региона сообщают, что «конфликт произошел из-за парковочных мест». Задержали девять человек, никто не пострадал.