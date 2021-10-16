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Последовал примеру моста глупости. Телетрап не прошел под переходной галереей в Шереметьево

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Передвижной трап врезался в здание аэропорта Шереметьево 16 октября. Обошлось без пострадавших.

Фото из Шереметьево появилось утром субботы в телеграм-канале «Моста глупости», который появился благодаря регулярным курьезам с газелистами на Софийской улице в Петербурге. Авторы сообщения утверждают, что телетрап ехал вне предназначенной для движения зоны.

Происшествие в самом аэропорту прокомментировали только к вечеру. В Шереметьево уверяют, что пострадавших нет. «В 07:30 мск при движении пассажирского самоходного трапа по установленному маршруту спецавтотранспорта произошло столкновение верхней части лестничного пролета трапа с переходной галереей телетрапа терминала D», — коротко сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.

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Комментарии (4)

А13579
И там гастарбайтеры работают.
FontankaReader
Ничего страшно-системного, в общем - обычное раздолбайство исполнителя. Его уволят, переход подлатают.
Меня больше удивляет то, что стальные конструкции перехода за обшивкой уже ржавые...
Kuzma
некомпетентность сегодняшнего нелигитимного руководства приводит к катастрофическим последствиям.
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