Последовал примеру моста глупости. Телетрап не прошел под переходной галереей в Шереметьево

Передвижной трап врезался в здание аэропорта Шереметьево 16 октября. Обошлось без пострадавших.
Фото из Шереметьево появилось утром субботы в телеграм-канале «Моста глупости», который появился благодаря регулярным курьезам с газелистами на Софийской улице в Петербурге. Авторы сообщения утверждают, что телетрап ехал вне предназначенной для движения зоны.
Происшествие в самом аэропорту прокомментировали только к вечеру. В Шереметьево уверяют, что пострадавших нет. «В 07:30 мск при движении пассажирского самоходного трапа по установленному маршруту спецавтотранспорта произошло столкновение верхней части лестничного пролета трапа с переходной галереей телетрапа терминала D», — коротко сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.